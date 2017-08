Le destruyÃ³ el parabrisas del auto a su ex pareja

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 28 Agosto 2017 13:06 Visto: 50 Twitter La mujer fue detenida Le destruyó el parabrisas del auto a su ex pareja Ocurrió en la tarde del domingo en la zona sur de la Capital e intervino personal de la Comisaría Segunda. Foto ilustrativa - Una mujer reaccionó violentamente contra su ex pareja y le destruyó el parabrisas del auto. - eldiariodecatamarca.com.ar El episodio ocurrió alrededor de las 16:00 cuando policías de la comisaría Segunda se hicieron presentes en el Pasaje Ibáñez al 2.000, en el sector sur, ante un llamado que alertó que se estaba produciendo un incidente. En el lugar demoraron a una mujer de apellido Gutiérrez, de 34 años, quien había dañado el parabrisas de un automóvil Citroën, de color gris, propiedad de su ex pareja, un hombre de 36

años. Esta persona, fue alojada en la Comisaría de la Mujer y el Menor a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 8, a cargo de la Dra. Myriam López, mientras que el hombre radicó la denuncia penal en la Unidad Judicial Nº 2.

