Exitoso torneo de ajedrez “Autonomía de Catamarca”

La Federación Catamarqueña de Ajedrez tuvo una intensa actividad por la Autonomía. - eldiariodecatamarca.com.ar Una intensa y exitosa actividad desplegó el pasado fin de semana la Federación Catamarqueña de Ajedrez, con dos eventos, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la "Autonomía de Catamarca" Con los auspicios de la Secretaria de Deportes de la Provincia y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital, la FCA llevó a cabo una variada propuesta ajedrecística, que reunió a más de medio centenar de participantes. El viernes 25, en ocasión de llevarse a cabo en el Predio Ferial el Acto Central y los Festejos por el "196º Aniversario de la Autonomía de Catamarca", con la presencia de la gobernadora Lucia Corpacci, la FCA también estuvo presente. Allí en el predio realizó distintas actividades, entre ellas simultáneas, partidas libres y un torneo exhibición denominado "Secretaria de Deportes" con premios otorgados por la mencionada área. El sábado 26, en la Se.Pa.Ve "Los Ejidos", se llevaron a cabo dos torneos en paralelo, uno de Ajedrez "Rápido" válido por la Sexta y Penúltima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez "Rápido" y un Torneo Infanto - Juvenil de Ajedrez, denominados "Autonomía de Catamarca". En el Torneo Rápido, se realizó a 6 rondas, y tuvo como ganador al tablero Darío Ocampo (5.5 p.) en calidad de invicto y en solitario, seguido mediante sistema de desempate por Luis Jalil ( 4.5 p.) y Santiago Stefani (4.5 p.), segundo y tercero respectivamente. Los premios especiales de la jornada fueron para: José "Queco" Ocampo (Mejor Señior Supra 60), Elda Aguero (Mejor Femenino), Facundo Arreguez (Mejor Juvenil Sub 20) y Leonel Velez (Mejor Sub 16). En el Torneo Infanto –Juvenil se realizó a 5 rondas, resultando ganador mediante sistema de desempate, Daniel Caro (4 p.), seguido por José Lobos (4 p.) y Enrique Lobos (4 p.), segundo y tercero respectivamente.

Los Ganadores por Categorías fueron: Sub 6: Lautaro Arias

Sub 8: Kevin Ocampo

Sub 10: Gonzalo Velez

Sub 12: Enrique Lobos

Sub 14: Daniel Caro

Sub 16: José Lobos