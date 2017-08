Novio celoso confundiÃ³ a Bullrich con el amante de su novia y quedÃ³ detenido

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 28 Agosto 2017 09:19 Visto: 17 Twitter Nacionales Novio celoso confundió a Bullrich con el amante de su novia y quedó detenido Un joven de 18 años fue detenido por amenazar a Esteban Bullrich, pero horas después se supo que en realidad lo había insultado al confundirlo con un supuesto amante de su novia. "Esteban Cambiemos", decía el contacto de una chica de la localidad bonaerense de Tapalqué, cuyo novio fue detenido por confundir al contacto con un supuesto amante de ella y empezar a insultarlo. ¿Quién era? El ministro Esteban Bullrich. El Ministerio de Seguridad había anunciado la semana pasada la detención de un hombre sospechoso de haber amenazado al candidato a senador por Cambiemos por provincia. Incluso la ministra Patricia Bullrich había elogiado el operativo: "Esto fue posible gracias a la inteligencia criminal y el alto nivel de profesionalismo de las fuerzas federales". Finalmente, el detenido era un joven de 18 años y que la "exhaustiva investigación" no logró llegar al fondo de la cuestión: el chico había creído que "Esteban Cambiemos" era amante de su novia y empezó a insultarlo. El sujeto que había amenazado la seguridad del senador Bullrich no era ni más ni menos que un joven celoso. La familia del adolescente dijo a Infocielo que creen que el chico todavía no fue liberado para que la ministra de Seguridad no quede tan en evidencia: "Evidentemente perjudicó su situación luego de que la propia Patricia Bullrich lo contara como 'un mega operativo'".

