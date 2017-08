Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 26 Agosto 2017 12:19 Visto: 32 Twitter Nacionales Sorpresa en el Congreso: descubren un mural bajo varias capas de pintura Está en el hueco de una escalera que da a la avenida Entre Ríos y muestra flores de colores. No hay documentación. Pero especialistas estiman que sería de los años 30, cuando decoraron áreas de servicios para convertirlas en nuevos despachos. A toda marcha, continúa la restauración de uno de los palacios más espectaculares de la Ciudad de Buenos Aires: el Congreso de la Nación. Sus dimensiones monumentales -sólo la cúpula tiene 80 metros de altura- suponen un desafío único en el universo metódico y detallista de los profesionales que trabajan para devolverle el brillo con el que fue construido a comienzos del siglo XX. Eso no es todo. Durante una de esas largas jornadas de trabajo, descubrieron un mural en el techo de una de sus escaleras. Y aunque no cuentan con ninguna pista para saber quién fue su autor y cuándo, intentarán realizar una interpretación histórica para, ahora sí, dejar todo documentado. Según contaron a Clarín, el equipo del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE), que acaba de finalizar la renovación total del Salón de los Pasos Perdidos, trabajaba en el hueco de una de las escaleras, ubicadas en los muros que dan a la avenida Entre Ríos, cuando encontró parte de la pintura. El hallazgo ocurrió mientras realizaban “cateos estratigráficos”, los que se hacen antes de comenzar con la restauración. Esos cateos son estudios que revelan las sucesivas capas de pinturas y recubrimientos que acumularon los muros a través de los años. Y los del Congreso recibieron muchísimos desde su inauguración en 1906. En algunas paredes se pueden ver esas capas: los restauradores realizan pequeñas hendiduras -a las que llaman “ventana de inspección”- y los colores aparecen a medida que escarban en ellas. Aunque la mayoría de esas “ventanas” luego se cierran, algunas quedan expuestas. Una visita guiada al palacio es una buena oportunidad para buscarlas y asombrarse “Al no contar con documentación sobre el mural , realizamos una interpretación”, resumió el arquitecto Guillermo García, asesor de Patrimonio Cultural para el PRIE. Y explicó: “ Sabemos que en la década de 1930 se realizaron muchos cambios en el edificio porque se sumaron legisladores. Por este motivo, se construyeron despachos en sitios donde hasta entonces habían funcionado áreas de servicios. Para darles categoría -y probablemente para que los legisladores aceptasen esos despachos- se mejoró cada ambiente. En las galerías se colocaron vitrales y entendemos que el mural también es parte de aquellas mejoras”. En tanto, la bioquímica Marcela Cedrola, también asesora por la Comisión de Monumentos, confirmó que la obra “se encuentra en muy buen estado de conservación, lo cual nos permite tener una guía acerca de cómo pudo haber sido confeccionado para reproducirlo con los mismos materiales y las mismas técnicas originales”. Ya se sabe con certeza que el trabajo, con motivos florales -una composición de verdes, rojos, amarillos, azules y turquesas- se realizó a mano alzada, sin moldes, algo inusual en el edificio. Una de las patas fundamentales del plan integral de restauración del Congreso, que arrancó en 2012 y prevén finalizar en 2035, es la documentación de las obras. Cada intervención debe quedar registrada: “Es un sistema complejo, que demanda una metodología que nos permite analizar, intervenir y documentar. Entendemos que es necesario generar esta información como reserva para el futuro”, explicó García. Curiosamente el edificio fue declarado Monumento Histórico y Artístico Nacional en 1993, unos 87 años después de su apertura. El proyecto fue del arquitecto italiano Vittorio Meano, quien participó también en el Teatro Colón. La gran cúpula terminó reforzando su valor simbólico. Caminar por el interior es hallar una joya a cada paso: los mosaicos calcáreos, el mármol de escaleras y paredes, las luminarias, los vitrales, obras de arte y tantos otros detalles que merecen la pena conocerse y, claro, salvarse del abandono al que fueron sometidos durante tantos años. Fuente: Clarin

