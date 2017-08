Cristina hablÃ³ del caso Maldonado: "Esto no puede estar sucediendo"

La desaparición de Santiago Maldonado, el artesano que fue visto por última vez el 1 de agosto durante un operativo efectuado por Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof Cushamen, en Chubut, conmueve al país. Tras la publicación de una entrevista a los padres del joven en el diario La Nación, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo un posteo en su Facebook en el que cuenta que después de leer el reportaje, se le "estrujó el corazón", le apuntó a la fuerza de seguridad que actuó en el lugar y concluyó: "Esto no puede estar sucediendo". "Debo reconocer que la nota publicada en el portal de La Nación es conmovedora. Es conmovedor lo que está sucediendo y la periodista tuvo la virtud de reflejar la realidad de lo que está viviendo una familia que no sabe dónde está su hijo, porque Gendarmería se lo llevó y no apareció más", expresó la ex presidenta, hoy primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana. "Cuando leí que el padre de Santiago no quería ver la cara de su hijo en una bandera, me acordé de miles de rostros y entendí profundamente la desesperación de esa familia. No quieren un futuro sin Santiago. Y tienen razón. No quieren la cara de su hijo en una bandera, en un mural o en un cartel, porque saben que mientras su rostro esté allí, él no estará junto a ellos. No lo quieren en una bandera, lo quieren en su casa junto a ellos. ¿Puede haber acaso un deseo más sincero? La respuesta es una sola: No", sostuvo Cristina Kirchner en el posteo de hoy. Y agregó: "Cuando vi la imagen de Stella con lágrimas en los ojos, junto a la foto de Santiago cubriéndole la mitad del rostro y leí sus vivencias de madre, pensé: esto no puede estar sucediendo". La madre del artesano asegura que recién hace cuatro días les hicieron la extracción de sangre, que nunca se habían negado y finalizó el reportaje: "A Santiago se lo llevó la Gendarmería. Se lo llevaron sólo porque estaba ahí. Porque había ido a despedir a un amigo. Lo que nosotros queremos es que nos digan dónde está. Que aparezca. Porque nosotros no podemos más. Estas cosas no pueden pasar". Fuente: Clarin