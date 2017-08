Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 26 Agosto 2017 12:19 Visto: 29 Twitter Nacionales Margarita Stolbizer reconoció que 1País "no alcanzó" las expectativas en las PASO Pidió que, si Cristina es electa, le sea vedado el ingreso al Senado. La candidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer reconoció que en ese espacio "no alcanzaron" las expectativas que tenían para las PASO, aunque aclaró que buscarán "crecer" para las elecciones de octubre. "Estoy muy tranquila, en general, dentro del equipo también. Esta semana tuvimos varias reuniones donde estamos reformulando nuestros discurso, nuestro rol", expresó en diálogo con radio Delta. Además, Stolbizer reconoció que 1País "no alcanzó la expectativa" que tenían para las elecciones de agosto, aunque agregó: "Vamos en la búsqueda de crecer porque lo que tuvimos en la PASO es una fotografía, un estado de situación". La actual diputada nacional, por otro lado, manifestó su "esperanza" en que la ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner "no llegue al Senado" por la voluntad ciudadana, y consideró que de ser electa "le sea vedado el ingreso por la cantidad de causas que tiene en la justicia". "Me parece que el Senado tendrá que evaluar si tiene las condiciones para ingresar", advirtió al recordar que "ella misma sostuvo en su momento que Romero Feris (Raúl) no podía ingresar con tantas causas pendientes en delitos contra la administración pública", cuando en 2001 era senadora y rechazó su ingreso a la Cámara Alta. Fuente: Clarin

