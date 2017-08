Miles de usuarios de Facebook en todo el mundo informaron que la red social, al igual que Instagram y Facebook Messenger, dejaron de funcionar de forma repentina. Durante las primeras horas de la mañana era imposible acceder a la pantalla de acceso a la red, pasadas las 11 -hora argentina- Facebook colocó un mensaje en el que afirmaba estar "realizando tareas de mantenimiento". La caída no estaría afectando a todos los usuarios de la red social, ni de forma constante, pero hay ciertos problemas técnicos que están provocando un funcionamiento intermitente en todas las plataformas. "Esto suele significar que estamos realizando mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta. Aunque este proceso no afectará a tu cuenta, no podrás acceder al sitio web temporalmente", explicaron al respecto desde la red social. No obstante, en los casos en que usuarios se vieron afectados, Facebook e Instagram directamente no cargan, no actualizan las novedades o muestran problemas de conectividad con los servidores cuando colocamos la URL en el navegador web. Esto mismo también se manifestó en Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la red social. Fuente: Clarin