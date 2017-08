La respuesta del Vaticano tras la amenaza del ISIS al Papa

El secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin confirmó este sábado que la Santa Sede no pondrá "medidas adicionales" de seguridad tras la difusión el pasado jueves de un video de un grupo del Estado Islámico (EI) con amenazas al papa Francisco. "En Vaticano no hay medidas adicionales, por lo que yo sé se continúa con el mismo nivel de atención y de seguridad que está hace tiempo", aseguró Parolin en declaraciones a la prensa transmitidas por RaiNews desde Rimini, en el noreste de Italia, donde participa de un seminario del grupo "Comunión y Liberación". "He visto el video. Evidentemente no puedo no preocuparme, sobretodo por este odio insensato que hay", agregó el cardenal italiano. Este viernes, en declaraciones exclusivas a Télam, la vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano Paloma García Ovejero aseguró que el Pontífice "no ha cambiado, ni cambiará, un ápice su agenda" tras la difusión desde Filipinas de un video que muestra a un fundamentalista rompiendo la foto de Jorge Bergoglio y prometiendo "llegar a Roma". "El Papa no ha cambiado un ápice su agenda, ni la cambiará. Es más, continuará fomentando el diálogo, creando puentes, defendiendo la paz. Con musulmanes y cristianos", enfatizó García Ovejero. "La plaza de San Pedro, eso lo pueden comprobar todos los turistas y peregrinos, está siempre bien protegida. Y la Via della Conciliazione ya desde hace casi dos años está cerrada al tráfico. En otras palabras, la Santa Sede mantiene el mismo nivel de alerta, nada ha cambiado en los últimos días ni en los últimos meses", explicó la funcionaria vaticana, designada hace poco más de un año por Bergoglio como la primera mujer en ser parte del equipo de prensa de un Papa. "A nosotros nos protegen hombres altamente cualificados y excelentemente bien formados. Nuestros cuerpos de seguridad, especialmente la Gendarmería Vaticana, están en contacto permanente con las fuerzas del estado italiano y con los servicios de inteligencia de otros países", planteó García Ovejero. Así, se mantendrán los controles con detectores de metales para la Plaza San Pedro y la prohibición de entrar con envases de vidrio al Ángelus de mañana y a la audiencia general del miércoles 30, los próximos dos eventos masivos del Pontífice. Fuente: El Sol