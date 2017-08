Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 26 Agosto 2017 10:05 Visto: 20 Twitter Naiconales ¿Qué se sabe del asesor de Ritondo a cuatro días de su desaparición? Oscar Edgardo Alvarenga fue visto por última vez el martes pasado cuando salió de una oficina en el Palacio de Cristal de La Plata. La desaparición de Oscar Edgardo Alvarengaes un total misterio. Nada se sabe de él desde el martes por la mañana. Se trata de un ex oficial mayor; está casado y tiene dos hijos. Su mujer asegura que lo último que se sabe es que a las 8 del martes salió de su oficina del Palacio de Cristal de la Plata y testigos confirman haberlo visto en Capital Federal cerca de las once. El hecho fue confirmado por el propio ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, quien aseguró estar buscándolo “junto con la familia”. Según los pesquisas, Alvarenga se jubiló en la fuerza tras ser herido de un balazo mientras trabajaba y actualmente tiene, entre otras funciones, oficiar de “nexo” entre la cartera de seguridad provincial y los policías heridos en servicio. Los investigadores dijeron que el hombre fue visto por última vez el martes, cuando salió de una oficina conocida como Palacio de Cristal, en la que trabajaba en la calle 48 entre 7 y 8, a bordo de su camioneta Chevrolet Tracker bordó, dominio AA 026 TI. Su mujer, Laura contó en diálogo con C5N que los días antes no noto ningún comportamiento extraño. ”Siempre actuó de la misma manera. No recibimos ningún tipo de amenazas”, contó. “El puesto que ocupa Oscar es deseado por otros compañeros, tiene una llegada que los demás no tienen, mi marido es una persona re sencilla, simple, y a veces es difícil entender cómo lo aceptan así en el Ministerio, pero eso es lo que la gente no entiende y por ahí tienen algo de envidia”, comentó la mujer al ser consultada por posibles hipótesis de su desaparición. La desaparición de Alvarenga está siendo investigada por la DDI local que por el momento no tiene ninguna hipótesis certera sobre qué fue lo que pasó. Fuente: MinutoUno

