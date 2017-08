Cristina Kirchner se reuniÃ³ con ocho intendentes pensando en octubre

A casi dos semanas de las PASO, Cristina Kirchner ya empezó a pensar en octubre, y por eso decidió reunirse con ocho intendentes bonaerenses que gobiernan distritos de la Tercera Sección Electoral, donde la ex Presidente sacó una diferencia promedio de casi 15% sobre Esteban Bullrich. A la espera de que se resuelva quién ganó las PASO bonaerenses (el escrutinio definitivo estará terminado el lunes), la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana se encontró en Lomas de Zamora con los intendentes Martín Isaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mario Secco (Ensenada), Julio Pereyra (Florencio Varela), Marisa Fassi (Cañuelas), Anibal Regueiro (Presidente Perón); también estuvieron el diputado Gustavo Arrieta, y el candidato a diputado y jefe de Gabinete de La Matanza, Fernando Espinoza (estuvo en representación de Verónica Magario) y el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, Jorge Taiana. Si bien no trascendieron los temas que trataron durante el encuentro, no es casualidad que la ex mandataria haya retomado la campaña de cara a las elecciones generales de octubre reuniendo a casi la mitad de los intendentes de la Tercera Sección Electoral (8 de 19), el territorio bonaerense donde (de acuerdo al escrutinio provisorio) venció a Esteban Bullrich por 41,2% a 28,3%, y sacó una diferencia que, por la cantidad de votantes que viven en el Conurbano, es difícil de contrarrestar para Cambiemos. Cuando fue el turno de tomarse la foto grupal, la ex mandataria generó un aplauso entre los presentes por "la nena" que va a tener Insaurralde con la modelo Jesica Cirio, que nacerá a fines de octubre. "Te va a volver loco la nena", le dijo Cristina Kirchner al intendente de Lomas de Zamora, a lo que Taiana agregó entre risas: "Después de las elecciones vas a poder dormir mucho". También, le preguntó por el nombre de la beba, pero Insaurralde dijo que todavía no lo tenían decidido. La ex jefa de Estado aguarda a que el lunes estén listos los resultados oficiales de las PASO del 13 de agosto, cuando se dio un ajustado resultado con el postulante de Cambiemos Esteban Bullrich. Desde el sector de Cristina Kirchner confían en ser los ganadores de las primarias, aunque por poca diferencia. Fuente: Infobae