El drama de los niños que nacen y crecen en la cárcel

El juez de Menores Rodrigo Morabito se refirió a la dolorosa realizada de los niños y el delito. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo en exclusivo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Rodrigo Morabito se refirió al drama que padecen los niños que nacieron con su madre cumpliendo una condena en el servicio penitenciario. Al respecto dijo que “mientras trabajé en el juzgado de Ejecución Penal debo decirle que no haya habido mujeres embarazadas mientras han estado cumpliendo su condena en el establecimiento penitenciario provincial” “Recuerdo casos que no han estado los chicos privados de su libertad junto con su mamá, sí lo han estado con familiares afuera, pero que hayan nacido en el régimen carcelario provincial y que hayan permanecido preso con su mamá, creería con un mínimo temor a equivocarme que no hubo en la provincia”-agregó. Luego admitió que “eso no significa que en el país no existan numerosos casos, de hecho existen y el caso que se hizo público es uno de los tantos que existen en el sistema de la Argentina”. Un caso emblemático es el de Matías Fuentes, que nació hace 36 años en el penal de Ezeiza, Buenos Aires, donde su madre cumplía una pena por robo. Calcula que estuvo preso durante 21 años y pasó por 20 cárceles. Mientras atraviesa su octava condena, Fuentes reflexionó ante un medio periodístico sobre las reincidencias que lo marcaron durante la mayor parte de su vida. En octubre del próximo año saldrá a las calles otra vez.

Lo que dice la Ley “Hoy nos podemos preguntar, ¿Existen chicos inocentes presos? Sí, son inocentes que están presos. ¿Por qué están presos? Porque el sistema carcelario femenino está establecido así, lo que pasa es que en muchas oportunidades muchos jueces pueden llegar a hacer lugar a una prisión domiciliaria o no”-detalló Morabito. Al respecto mencionó que el “artículo 10 del Código Penal establece que la pena de prisión podrá cumplirse en la modalidad de prisión domiciliaria o arresto domiciliario y se concede a quien el juez puede conceder, esto no significa que debe. Una cosa es la facultad de poder hacerlo y otra es la obligación de hacerlo”. El artículo 32 de la ley de Ejecución de la Pena privativa de la libertad que es la 24.670, según explicó Morabito dice “que se podrá conceder la prisión domiciliaria a la mujer embarazada o los menores de cinco años o hasta cinco años o que tenga a su cargo un niño con discapacidad”.

Derechos del niño “Entonces está establecida la modalidad de arresto domiciliario. El problema es que no solamente se contrapone a la condena de la madre. Imagínese que existe la Convención de los Derechos del Niño y el artículo dice que siempre las decisiones que tome el Estado, ya sean administrativas o judiciales en relación al niño, se deberá velar por su interés superior “. Además sostuvo que “tenemos un principio trascendental en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero sobre todo en el Pacto Internacional, que dice que la pena no puede trascender la persona del delincuente “.

“Entonces aquí lo que estamos haciendo es trascender la pena de la persona condenada hacia un niño, que a su vez hay que garantizar el interés superior, que establecería que el niño es el que tiene el derecho más fuerte y que la mamá tendría que tener arresto domiciliario”. Para Morabito “no es un privilegio porque no deja de ser prisión, pero con el niño criándose en un ámbito propicio y no en un establecimiento carcelario que como ya sabemos, degrada a las personas, no re-socializa a nadie sino que des-socializa y le puede llegar a afectar en su salud mental”.

Hogar sustituto Luego apuntó que esto “no deja de ser un castigo para el niño, vivimos bajo el eufemismo “Te protejo, te encierro”. Un recién nacido que esté tras los barrotes de la cárcel, en lugares que muchas veces no tienen las condiciones para dormir y el nivel de conflictividad que existe en un establecimiento carcelario, es contraproducente para la salud no solamente física sino psíquica del niño”. Al respecto sostuvo que hay que garantizarle al niño sus derechos y hay que velar por el interés superior “de él en un ámbito propicio que es nada más y nada menos que un hogar familiar”. “La mayoría de las mujeres que cometen un delito están en las mismas circunstancias que los hombres que cometen delito. Muchas veces las mujeres no tienen un familiar, un amigo o alguien quien se haga cargo del niño. Entran en sucesivas problemáticas que pueden llegar a llevar a las madres terminar perdiendo sus hijos y poniéndolos en una familia sustituta”-cuestionó. En tal sentido dijo que “La Convención de los Derechos del Niño no es que establece, como dice todo el mundo por ahí sin conocer. La Convención habla claramente de los derechos y obligaciones comunes de los padres”. “Pero también dice que, cuando el lugar, la familia en este caso, el niño sea víctima de los malos tratos, víctima de una contención que no es propicia en un hogar, se lo puede sacar de ese núcleo y ponerlo en otro”.

Triste realidad Esto no significa “que todos los chicos que nazcan presos se va a establecer un régimen de adopción. Ellos tienen que estar con su madre y su madre tiene que estar con ellos, el problema es que el ámbito carcelario no es el lugar adecuado”. Por otra parte mencionó que “hay muchos chicos que han nacido en establecimientos carcelarios y que posteriormente continuaron su vida y no han delinquido y desarrollaron su vida de manera normal”. “Lo que sí se puede decir es que un chico que nace en la cárcel, que permanece todo ese tiempo en la cárcel, y posteriormente ve lo que ocurre, bueno, su historia de vida no ha sido la mejor, obviamente no tuvo posibilidad de elegir”-manifestó. Luego agregó que “hoy en la Argentina hay muchos chicos pobres y la mayoría jóvenes, casi 5.6 millones aproximadamente de chicos en situación de pobreza. Imagínese sacar un chico y acomodarlo, que no ha cometido ningún delito pero sale de la cárcel en pésimas condiciones”.



Frente a la pregunta qué siente cuando ve la historia de un chico que, haya o no nacido en el cautiverio de la cárcel de su madre, tiene 16 años y ya ha incursionado en delito, el juez Morabito fue contundente. “Siento mucha tristeza, mucha decepción y vergüenza del Estado. A veces siento vergüenza de mí mismo, yo también formo parte de esta sociedad, siento dolor, pero como parte del Estado me siento peor”-concluyó.