Colocan mÃ¡s reductores de velocidad

En el centro Colocan más reductores de velocidad Ahora los pusieron en las calles Sarmiento esquina Perú, que se suman a los instalados en numerosas arterias céntricas, pero se cuestiona su efectividad. La Municipalidad de la Capital sigue con su campaña de instalar reductores de velocidad. Luego de una violenta colisión en la citada esquina de la zona norte de la ciudad, y a pedido de los vecinos, se colocaron reductores de velocidad sobre ambas calles por parte del área de Protección Ciudadana Los dispositivos de seguridad y prevención se instalaron tanto sobre calle Sarmiento como sobre Perú. Estos se suman a los colocados en Perú y Junín y otras esquinas de cierto riesgo en la zona céntrica. Sin embargo, hasta la fecha no hay un indicador que establezca que a raíz de estos reductores, disminuyeron los accidentes de tránsito. Es más se cuestiona su efectividad por cuanto a diario siguen las colisiones, aún en esquinas con semáforos. En el caso de los reductores, salvo los ubicados sobre avenida Virgen del Valle Norte, que representan una serio peligro si no se los toma a baja velocidad, el resto no son muy respetados por los conductores. Los motociclistas no reducen la velocidad porque directamente pasan por el espacio entre el cordón y la cuneta. Los automovilistas, salvo los sensatos y que tiene un vehículo que lo cuidan, los respetan, pero la mayoría pasa a la velocidad que viene.

