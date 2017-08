Cristina y Patricia Bullrich se cruzaron por la desaparición de Maldonado

La ex presidenta Cristina Kirchner utilizó su cuenta en la red social Twitter para acusar a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de mentir durante su presentación en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado y se preguntó qué estaba haciendo en el lugar del operativo desplegado por Gendarmería Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Bullrich. Bullrich aseguró que Nocetti estaba de paso de casualidad en el lugar donde Gendarmería reprimió al pueblo mapuche de Pu Lof de Cushamen, Chubut, y que se había bajado del auto para "saludar" a los gendarmes. La explicación, que no logra satisfacer a nadie, se cae además cuando se tienen en cuenta las propias palabras de Nocetti en una entrevista que brindó a una radio local. "La verdad es que estamos dispuestos a comenzar a terminar con este tipo de actividades del RAM y a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan, cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren frente a un juzgado federal los vamos a detener, que lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Con el RAM lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a caer todos presos" dijo tajante Nocetti. Nocetti "estuvo en la zona donde desapareció Santiago, en plena Patagonia, a más de 1800 km de su despacho en Capital Federal, explicando las instrucciones operacionales impartidas a las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado" denunció Cristina y se preguntó "¿Que hacía un altísimo funcionario político nacional, colaborador directo de la Ministra de Seguridad a más de 1800 kilómetros de su oficina, en el operativo que desapareció Santiago Maldonado?". Bullrich no atinó a responder los cuestionamientos de la ex mandataria y apenas apeló a una chicana: "Sra. Ex Presidente: la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces". Santiago Maldonado permanece desaparecido desde el 1° de agosto pasado presumiblemente a manos de la Gendarmería tras la violenta represión al pueblo mapuche. Aunque Bullrich siempre defendió el accionar de la fuerza de seguridad los únicos testimonios que obran en la causa indican que el joven de 28 años fue visto por última vez cuando era detenido, golpeado y subido a una camioneta por efectivos de Gendarmería. Este jueves el juez feredal de Esquel, Guido Otranto, cambió la carátula de la causa a "desaparición forzada de persona". Lo que vas a ver y escuchar a continuación, es la prueba de que la Ministra de Seguridad de la República Argentina @patobullrich pic.twitter.com/7Sf9Q3PKAl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 24 de agosto de 2017 Patricia Bullrich, le mintió al Senado de la Nación cuando fue citada el 16 de agosto para dar explicaciones sobre… @patobullrich pic.twitter.com/1t3x19XaNt — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 24 de agosto de 2017 la desaparición de un ciudadano argentino en un operativo de la Gendarmería Nacional. Mintió cuando afirmó que su Jefe de Gabinete, — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 24 de agosto de 2017 ... Pablo Nocetti, “no tuvo nada que ver” con dicho operativo y que “sólo paso a saludar a Gendarmería”. @PatoBullrich — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 24 de agosto de 2017 Sra. Ex Presidente: la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces https://t.co/3CdEWtr2HS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 24 de agosto de 2017 Fuente: Minuto Uno