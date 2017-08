Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 20:45 Visto: 8 Twitter Nacionales Encontraron a Nadia Rojas, la chica que despareció dos veces en 55 días De acuerdo con lo que informaron los investigadores, estaba en Lomas de Zamora en buen estado de salud. Nadia Rojas, la adolescente de 14 años que desapareció dos veces en 55 días fue hallada este jueves, según confirmó su mamá. “Todavía no nos dijeron dónde está ni la pudimos ver", agregó. La chica había despareció por primera vez el pasado 9 de junio y fue encontrada el 12 de julio, pero volvió a desaparecer el 3 de agosto. "Esta tarde nos confirmaron que Nadia fue encontrada en Lomas de Zamora, y nosotros desde el 3 de agosto que habíamos advertido que ella podía estar secuestrada en la zona de La Salada dónde vive el sujeto de 37 años que la había secuestrado la primera vez", declaró Vanina Biasi, militante del Plenario de Trabajadoras que acompaña a la familia. "Nos dicen que Nadia fue encontrada en buenas condiciones de salud pero hasta que la veamos y sea examinada no se puede asegurar nada, porque la primera vez que se la llevaron regresó embarazada de su captor que además la sometió a explotación sexual", agregó. "El caso de Nadia es sólo uno de muchos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, dónde hay bandas que captan a niñas y adolescentes aprovechando situaciones de vulnerabilidad para introducirlas en un esquema de explotación que les reporta beneficios cuantiosos", advirtió. "Después de la primera desaparición la Justicia trató este caso cómo si fuera es de una chica que se escapó con el novio, la sacó de la casa y la mandó a un hogar con tan pocos controles que se la volvieron a llevar; ahora queremos ver cómo van a atender la situación para que esto no vuelva a pasar", completó Biasi. Fuente: Minuto Uno

