Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 20:45 Visto: 8 Twitter Nacionales Mató a su ex porque abusó de una de sus hijas y lo tiró a un río El 4 de agosto apareció el cuerpo de un hombre atado a una piedra. Las investigaciones apuntan a su ex mujer, quien fue detenida con un presunco cómplice. Una mujer quedó detenida este jueves en Moreno acusada de asesinar a su ex pareja y habría arrojado el cuerpo en un río de Navarro. La hipótesis es que lo habría matado porque abusó de una de las hijas de ambos. En tanto, un familiar de la sospechosa también fue detenido acusado de ser cómplice por haberla ayudado a deshacerse del cadáver. El cuerpo sin vida del hombre apareció el 4 de agosto con las manos y piernas atadas con una soga, unidas a una pesada piedra. Estaba cerca de un puente conocido como “Bruno”, a pocos kilómetros de esta localidad. Tras ello, detectives de la DDI Mercedes iniciaron las investigaciones. Tras identificar al fallecido y luego de diferentes pesquisas, determinaron que la autora del hecho había sido su ex pareja. Entonces hicieron cuatro allanamientos en Moreno, donde detuvieron a la mujer y al cómplice, y le secuestraron el Peugeot 505 en el que habrían trasladado el cadáver, y tres teléfonos celulares, entre otros elementos. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626