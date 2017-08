El chico acusado de matar a su vecino se negó a declarar y seguirá alojado en un instituto de menores

No dijo una palabra, sólo fue su abogado defensor quien habló. Lo hizo para pedir que lo liberen, pero la Jueza de Garantías Juvenil de Florencio Varela se lo negó. Según pudo saber Clarín, el chico de 14 años acusado de matar a Axel Aparicio (10) permanecerá internado en el instituto de menores de La Plata al que fue derivado ayer luego de que confesara ante la Policía el crimen de su vecino del barrio Ingeniero Allan de Florencio Varela y que dijera que, con la ayuda de su hermanito, habían ocultado el cuerpo. Fuentes con acceso a la causa informaron a Clarín que la jueza Isabel Cerioni “dispuso la continuidad de las medidas de seguridad, por lo que el menor seguirá detenido”. La resolución se tomó esta tarde luego de que se pasara a un cuarto intermedio. “Se negó a declarar, estaba calladito y parecía consternado”, confiaron las fuentes a este diario la actitud del menor cuando estuvo frente a frente al fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Florencio Varela. Durante la audiencia quien sí habló fue el abogado defensor del chico, quien pidió la libertad del menor, ya que es inimputable. Sin embargo, la jueza se la rechazó. Y los fundamentos de esa negativa bien podrían estar sostenidos por los resultados preliminares de la autopsia. Es que, según pudo saber Clarín, para los forenses, el corte que tenía la víctima en el cuello podría haber sido vital. “El informe preliminar de la autopsia no fue concluyente con respecto a la causa de la muerte de Aparicio”, indicaron. Así se corrió el foco de atención del presunto juego de asfixia al que, según la madre del adolescente de 14 años acusado del crimen, practicaban los chicos cuando fue asesinado Axel. “Lo asfixiaron pero no se descarta que el corte que tenía en el cuello la víctima también haya sido vital”, informaron las fuentes del caso y detallaron que recién con los estudios complementarios se tendrá el resultado definitivo. Otra de las líneas de investigación de la Justicia también es el rol del hermano del sospechoso. Un chico de la misma edad de la víctima y que, según las fuentes, "habría sido el foco de las burlas del menor asesinado". Hay que recordar que la madre del adolescente de 14 años, costurera de taller y madre de cuatro chicos, dijo a la prensa: "Estaban jugando y se le fue la mano a (mi hijo) Armando. Estaban jugando, tapándose la cara con una frazada, para ver quién aguantaba más tiempo la respiración". La mujer, quien no se identificó, amplió: "Se ponen la frazada en la cara y Axel ya no respiraba más. El otro (por su hijo) no me contó nada porque tenía miedo y ocultó el cadáver detrás de la casa. Armando pedía ayuda (para esconderlo) a su hermano (de 10 años), porque yo me iba a enojar. Sólo lo asfixió. Eso fue lo que contó mi hijo". Todo sucedió el martes, en una precaria casilla de un ambiente de calle 1201, entre 1266 y 1203. Allí había ido a hacer la tarea Axel. Nunca regresó a su casa por lo que su mamá denunció su desaparición. Fue ayer a la mañana, tras una denuncia a la Policía, que entre dos paredes fue hallado el cuerpo sin vida del chiquito de 10 años desaparecido. El adolescente acusado del crimen habría confesado que asfixió a la víctima con una almohada. Luego, con la ayuda de su hermano de 10 habría trasladado el cadáver hasta el lugar donde lo encontraron. Fuente: Clarin