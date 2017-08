Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 18:35 Visto: 33 Twitter Nacionales La economía creció un 4% en junio respecto al año pasado Son datos oficiales del Estimador Mensual de la Actividad Económica. La economía creció un 4% en junio respecto al mismo mes del año anterior y en el segundo trimestre de 2017 la actividad se expandió un 2,7% si se la compara frente al segundo trimestre de 2016. A su vez, si se toma todo el primer semestre de este año, la actividad creció un 1,6% comparado con la primera mitad del año pasado. Los datos figuran en el informe del Estimador Mensual de la Actividad Económica que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Tal como muestran los números oficiales, en junio la actividad subió un 0,3% si se la compara con mayo de este año y un 0,8% en el segundo trimestre respecto del primer trimestre. Si se divide la actividad económica en diferentes sectores, la construcción fue el que más se expandió en junio: dio un salto de 13,2% respecto al mismo mes de 2016. Los otros dos sectores que crecieron mucho en ese período fueron el de la pesca (7,3%) y el de la industria manufacturera (6,2%). No todas fueron buenas noticias, la minería se contrajo un -5,6%, una caída que ya lleva más de tres semestres. Esta mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo en una reunión del Consejo de las Américas en el hotel Alvear que el crecimiento ya empezó, motorizado primero por las exportaciones, luego por la inversión y ahora con el consumo. Allí, ratificó el gradualismo en términos económicos por el que optó el gobierno de Mauricio Macri y pidió a los hombres de negocios que tengan paciencia y acompañen los cambios que está implementando el Gobierno. "Lo que sucede con la inversión es destacable: se acelera el proceso y estimamos que crecerá 10% interanual este año, algo que no se observaba desde 2011, cuando fue el cepo y la caída de los commodities. Necesitamos que el sector privados nos acompañe, que tenga paciencia, las cosas no se arreglan en un año, pero si miramos hacia atrás, los 18 meses de gestión, podemos contabilizar grandes cambios", destacó el funcionario. Fuente: Clarin

