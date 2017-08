Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 18:34 Visto: 32 Twitter Nacionales Caso Próvolo: detienen a una directiva del colegio acusada de ser "cómplice" de los curas Es Graciela Pascual, que actuó como representante legal de la institución. Los detalles. La causa que investiga los abusos sexuales a chicos y adolescentes sordos del Instituto Próvolo de Mendoza avanza sobre la red de complicidad de directivos y docentes que formaban parte del colegio religioso. Ahora fue detenida la ex representante legal del colegio Graciela Pascual. La mujer, que es licenciada en Trabajo Social, está acusada como partícipe primaria de los abusos al considerarla cómplice de los curas por haber encubierto las aberraciones que ocurrían con los menores internados. La detención de Pascual ocurrió esta mañana en su domicilio, a pedido del fiscal Gustavo Stroppiana. La ex funcionaria del Próvolo era mencionada por las víctimas y sus padres como una de las personas con poder en el colegio religioso y que, según las denuncias, “sabía y escondía las violaciones y tocamientos” que padecían los menores hipoacúsicos internados. El abogado querellante Oscar Barrera dijo: “Para el fiscal, la responsabilidad de esta mujer va más allá del encubrimiento. Tenía mucha relación con el cura Nicola Corradi (rector) y se la vincula con la selección de las víctimas que luego eran abusadas. Hay pruebas que la complican, como actas donde ocultó la presencia de pornografía en la habitación de los imputados, por ejemplo. En los testimonios muchos chicos la mencionan como la jefa". La mujer detenida se abstuvo de declarar y en las próximas horas sería enviada al penal de Agua de las Avispas, en Cacheuta, donde está encarcelada la monja japonesa Kumiko Kosaka, también acusada de abuso sexual y complicidad. En total son siete los detenidos: dos de ellos curas, una monja, tres administrativos y la representante legal. El fiscal adelantó que es probable que haya “más imputados” en los próximos días. Más novedades La cantidad de voces de víctimas de abusos sexuales del Próvolo, pesó en la decisión de la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, quien ayer resolvió que cuatro de los acusados continúen presos hasta la sentencia. Se trata de los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (56), y los administrativos Jorge Bordón (50) y Armando Gómez (46), quienes continuarán privados de su libertad. El cura Corradi es el único que logró una prisión domiciliaria por problemas de salud, asociados a su avanzada edad. La jueza determinó que sigan detenidos hasta que haya sentencia y extendió por 3 meses el plazo de la investigación penal, por la cantidad de pruebas y testimonios que siguen sumándose. Estos cuatro acusados serán sometidos a pruebas de ADN para cotejar sus datos genéticos con rastros de semen y sangre que han sido hallados en la ropa interior de una niña, durante uno de los allanamientos a la sede del instituto religioso de la calle Boedo. La jueza aún no resolvió la situación de otros dos procesados: el monaguillo José Luis Ojeda, que es discapacitado (hipoacúsico) y su defensa ha pedido que se evalúe su imputabilidad porque padecería un retraso mental que no le permite comprender la gravedad de sus actos. La otra procesada es la monja Kumiko (42), detenida en el penal de mujeres, y aún en etapa de resolución de su apelación de la prisión preventiva. En la causa hay identificadas más de 25 víctimas, de 4 a 17 años, y siguen sumándose declaraciones con el sistema de cámara Gesell y lenguaje de señas, por tratarse de chicos y adolescentes hipoacúsicos. El caso de pederastia que golpea a la Iglesia Católica estalló en noviembre del año. Poco a poco, más víctimas de abuso sexual se animan a contar las aberraciones que ocurrían en las sedes del Instituto católico de Mendoza y, también, en la sede del Próvolo de La Plata. El cura Corradi, quien regenteaba la escuela y el albergue, arrastra denuncias de violaciones a chicos desde hace 50 años en Italia y ahora en Argentina. Fuente: Clarin

