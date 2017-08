Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 18:34 Visto: 35 Twitter Nacionales Crimen de Anahí: Villalba contó cómo encontró el teléfono de la adolescente asesinada Declaró ante la Justicia, se dejó extraer sangre para que cotejen su ADN y negó conocer a la chica. Y finalmente declaró Marcelo Villalba. El hombre de 40 años que encontró el celular de Anahí Benítez y se lo regaló a su hijo adolescente dio detalles de cómo encontró el teléfono de la chica asesinada. Esta detenido por “encubrimiento agravado”. Fuentes de la causa informaron a Clarín que Villalba declaró hoy ante las fiscales de la UFI 2 especializada en Femicidio de Lomas de Zamora y luego aceptó que le saquen una muestra de sangre para cotejar su ADN. El sospechoso también refirió que no conocía a Anahí ni a Marcos Bazán, el otro detenido que tiene el caso y que sí está acusado del homicidio de la adolescente de 16 años. Hay que recordar que cuando estuvo por primera vez ante los fiscales se había negado a declarar. Villalba fue detenido el 16 de agosto pasado luego de que los investigadores detectaran el IMEI (el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil, por su sigla en inglés) del celular de Anahí a unos 800 metros del predio de Santa Catalina donde apareció el cuerpo el 4 de agosto pasado. Lo tenía su hijo adolescente. "Me lo regaló mi papá", dijo el chico. Y detuvieron al padre. El detenido dijo que había encontrado el celular de Anahí “hace unas semanas”. “No recordaba bien qué día, pero sí que estaba nublado”, explicaron las fuentes. Y recordó que “lo halló en la calle, en una vereda con pasto” pero no precisaron la zona de Lomas de Zamora donde fue. “Villalba contó que le sacó el chip y lo tiró, que llamó a su hermano para que lo ayude a desbloquear el equipo, y hasta dio detalles de cuánto le salió el chip que compró para luego regalarle el teléfono a su hijo”, indicaron las fuentes. También explicaron que el detenido contó que, el día que encontró el teléfono, tiró la carcasa del celular al baldío de al lado de su casa, ubicada en Oliden al 1200. Justamente allí, el 16 de agosto cuando se hizo el primer allanamiento en el lugar, lo peritos encontraron la funda rosa del equipo de Anahí. Y ayer, cuando rastrillaron nuevamente el baldío en cuestión con perros rastreadores, el can de Gendarmería marcó la zona donde apareció esa carcasa, pero no halló indicios de la chica en la casa del sospechoso. Fuente: Clarin

