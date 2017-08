Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 18:35 Visto: 33 Twitter Nacionales Aprobaron la ley para que los inquilinos no paguen más la comisión de los alquileres La iniciativa fue aprobada con 51 votos a favor en la Legislatura porteña. El gasto se trasladará a los propietarios. Hay fuertes quejas de las inmobiliarias. A pesar de la resistencia del sector inmobiliario en la Ciudad, la Legislatura porteña aprobó esta tarde el proyecto de ley para bajar los gastos en las operaciones de alquiler de viviendas. La iniciativa, propuesta por el oficialismo, tenía un amplio consenso y fue aprobada con 51 votos a favor y 2 abstenciones. La propuesta fue presentada a fines de julio por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como una medida para ayudar y favorecer a las personas que necesitan alquilar una vivienda. A partir de esta ley, bajarán los gastos iniciales de la operación para el inquilino, porque estará prohibido cobrarle pague la comisión inmobiliaria. Este gasto deberá abonarlo el propietario, y no podrá superar el 4,15% del monto total del contrato. Por eso desde el sector inmobiliario aseguran que el dueño de la propiedad compensará ese costo aumentando el alquiler mensual. La ley también prohíbe cobrarle al inquilino honorarios por la administración del inmueble o los costos de gestoría de informes sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones. Además, en las páginas web o en las inmobiliarias donde se ofrezcan viviendas en alquiler deberá haber un texto con los derechos de inquilinos y propietarios. El encargado de velar por su cumplimiento será el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). La reforma también impulsa que el "diez por ciento de los inmuebles que están desocupados" en la ciudad de Buenos Aires sean rentados por sus dueños a través de incentivos. El sistema de alquileres involucra a unas 400 mil familias que hasta ahora debían pagar hasta cinco meses por adelantado. Por ello, el proyecto aprobado fue acompañado por las organizaciones que agrupan a los inquilinos en la Ciudad. “Es inadmisible pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y que como tal debe pagarle una comisión para firmar un contrato de alquiler. La inmobiliaria trabaja para el propietario, que es quien debe pagar sus honorarios. Además, la certificación de firmas tiene que ser gratuita. La ley, si se aprueba, empezará a poner las cosas en su lugar”, manifestó Gervasio Muñoz, miembro de la agrupación, cuando se presentó la iniciativa. En tanto, el diputado porteño Maximiliano Ferraro (CC-ARI) afirmó que el proyecto aprobado "es una prioridad en la agenda porque busca fortalecer la política de acceso a la vivienda que se está llevando a cabo tanto desde el gobierno de la ciudad como desde el gobierno nacional, y busca resolver la situación habitacional de muchos porteños". No obstante, desde el Colegio Profesional Inmobiliario tildan a la reforma de la ley 2.340 de "arbitraria", y advierten que provocará "el cierre de inmobiliarias". Además, afirman que "persigue" a la profesión inmobiliaria y "aumentará el precio de los alquileres". La entidad planteó que la iniciativa "viola la ley y la Constitución", ya que el "nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias, que si solo interviene un corredor todas las partes le deben comisión, y así presume que los servicios no son gratuitos". "Cada vez que el Estado intervino en el mercado las consecuencias fueron nefastas. Todavía estamos a tiempo de frenar este error", insistieron en una solicitada publicada en los diarios Clarín y La Nación días atrás. Fuente: Clarin

