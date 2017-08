Dos niÃ±os heridos al chocar en sus bicicletas

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 12:18 Visto: 69 Twitter Insólita colisión Dos niños heridos al chocar en sus bicicletas Tienen apenas once años y tuvieron que ser trasladados al Hospital de Niños Eva Perón por lesiones de importancia. Dos niños de once años fueron atendidos en el Hospital tras chocar en sus bicicletas. - eldiariodecatamarca.com.ar El hecho se registró en la noche del miércoles, alrededor de las 22:00, en la calle Maipú al 1500, donde el accidente fue protagonizado por dos bicicletas, ambas al mando de

niños de apenas 11 años. A raíz de este insólito accidente ambos debieron ser asistidos por los profesionales médicos del SAME que arribaron al lugar, quienes los trasladaron al Hospital de Niños Eva Perón para su mejor atención. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Segunda y todavía no se explican las causas de la colisión, aunque trascendió que los niños se encontraban jugando y por alguna razón sufrieron el accidente.

