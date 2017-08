Se pone en marcha una nueva fecha del Anual

En Las Chacras se juega desde este jueves una nueva fecha del torneo Anual 2017. - eldiariodecatamarca.com.ar La fecha arranca este jueves en cancha de Coronel Daza, a partir de las 16:00, donde el local recibirá la visita de Independiente de San Antonio, que tiene una diferencia de siete puntos con respecto al líder Los Sureños. La fecha seguirá este viernes con la siguiente programación: Viernes - Primo Prevedello

14.00 Ateneo vs. La Tercena

16.00 Los Sureños vs. Obreros Sábado - Primo Prevedello

12.00 La Carrera vs. Juventud

14.00 La Estación vs. Sumalao

16.00 San Martin vs. Villa Dolores Los Altos

15.30 Los Altos vs. Social Rojas Domingo Las Pirquitas

15.30 Las Pirquitas vs. Social SA Miércoles 30 - Primo Prevedello

16.00 Def. de Esquiú vs. La Merced