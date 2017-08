Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 11:43 Visto: 167 Twitter Continúa el reclamo Vecinos de Lomas del Mirador insisten en frenar la construcción de un edificio Son los que presentaron una nota a la Dirección de Fiscalización de obras Públicas y Privadas de la comuna, desde donde no acusan recibo de la misma. Los vecinos del barrio afectado por la construcción insisten con su reclamo. - eldiariodecatamarca.com.ar Se trata del barrio Lomas del Mirador, ubicado en la zona oeste de la Capital de Catamarca, donde en la calle Los Arrayanes entre Augusto Tapia y Juan Pablo Vera, se está levantando un edificio de cinco pisos. En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, los vecinos manifestaron su preocupación luego de una reunión con el responsable del área, arquitecto Luis Michaud, y éste les dijo que no tenía conocimiento de la nota. En la misma solicitan la suspensión de la construcción porque altera la armonía de una zona residencial y se menciona que desde esa Dirección se estableció que si la obra “genera algún tipo de inconvenientes se entenderá oportuno a revocación de la autorización de funcionamiento”. Pero ahora los vecinos se plantean dirigirse directamente al intendente Raúl Jalil para frenar la obrar. “La verdad que nos sorprendió. En un principio pensamos que era una casa. Pero resulta que tiene subsuelo, planta baja y tres pisos”. Al respecto dijeron que “la gente va a tener problemas con la privacidad. Un edificio de esa naturaleza va a tener vista a los cuatro puntos cardinales y los vecinos de esas cuadras van a ver invadida su intimidad”. “Nos parece extraño el tema de la aprobación porque que siempre dan vueltas para aprobar la construcción de una casa y resulta que este edificio salió en trámite urgente. Pero por ejemplo este edificio de cinco pisos no tiene ascensor”-apuntaron. Luego apuntaron sobre una serie de deficiencias en los servicios del barrio, que pagan tasas y contribuciones más elevadas que el resto por tratarse de una zona residencial y “tiene problemas con la energía, el agua potable, recolección de residuos y seguridad”. Lo llamativo del caso es que en el sistema de búsqueda de expedientes de la Municipalidad de la Capital, la presentación de los vecinos del barrio Lomas del Mirador figura que se encuentra en el despacho del área de Michaud. “Es una zona olvidada para el intendente. El barrio está ubicado por Juan Pablo Vera y calle Figueroa hacia el noroeste. Vamos a plantear como seguir con el reclamo, agotar todas las instancias para frenar esta obra”-concluyeron. NOTAS RELACIONADAS Vecinos de Lomas del Mirador contra un edificio de altura

