El audio de HÃ©ctor Timerman que confirma la reuniÃ³n secreta negada por el kirchnerismo

El audio de Héctor Timerman que confirma la reunión secreta negada por el kirchnerismo En el diálogo se escucha cómo el ex canciller de Cristina Kirchner detalla las negociaciones que mantuvo con el presidente sirio Bashar al Assad. El material refuerza la denuncia por encubrimiento que llevaba adelante el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman Un audio del ex canciller Héctor Timerman revela una de las maniobras que el kirchnerismo siempre negó, vinculadas a un pacto con Irán para negociar las condiciones del memorándum con ese país por el atentado a la AMIA. En un diálogo telefónico se escucha cómo el ex funcionario de Cristina Kirchner confirma la existencia de un encuentro con el presidente sirio Bashar al Assad. El material, además, confirma el viaje de Timerman a la ciudad de Aleppo, en donde se reunió con el canciller de Irán, Alí Akbar Salehi, con el objetivo de avanzar en un pacto por el ataque a la mutual judía en 1994 que dejó 85 muertos. Este último encuentro ya había sido declarado en la Justicia en las últimas horas por el ex embajador extraordinario y plenipotenciario en Siria, Roberto Ahuad. Se trata de una versión, ahora confirmada, que Timerman y otros funcionarios kirchneristas se negaron a admitir. Según el testimonio de Ahuad ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el encuentro en Aleppo fue para negociar condiciones del memorándum con ese país por el atentado a la AMIA. Ahuad reveló ante la Justicia que Timerman viajó desde el sector militar del aeropuerto de Damasco en un avión privado que le envió el líder del régimen sirio Bashar al Assad. Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, el ex funcionario dijo que estaba de vacaciones y tuvo que volver de urgencia a Damasco al ser notificado del viaje imprevisto del ex canciller. En su declaración, Ahuad señaló que al día siguiente de la llegada de Timerman, y tras una reunión con el canciller sirio Walid al Mualem, el ex canciller argentino viajó en un avión privado hacia un destino no informado. Aunque luego –reveló– recibió comentarios de funcionarios sirios de que Timerman se había reunido con el canciller iraní Salehi, el embajador iraní en Damasco y con Al Assad en Aleppo. Todo en "absoluto secreto". Ayer, la defensa de Timerman denunció a Ahuad por falso testimonio. Los dichos de Ahuad ante la Justicia son ahora ratificados en el audio en el que se lo escucha al propio ex canciller contando detalles de sus gestiones durante la negociación por la AMIA. Con estos nuevos datos, Pollicita analiza pedirle al juez federal Claudio Bonadio la indagatoria de Cristina Kirchner y Timerman, entre otros ex funcionarios. Nisman denunció en su momento que se buscó encubrir a los iraníes sospechados del atentado a través de la firma del fallido memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista. Para el fiscal, este acuerdo tuvo como fin levantar las circulares rojas de captura internacional que pesan sobre cinco altos funcionarios, diplomáticos y militares de Irán. El fallo que impulsó la investigación por la denuncia de Nisman fue dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, quienes hicieron lugar a un recurso de casación planteado por la DAIA. Hasta ese entonces, distintas instancias de la Justicia habían rechazado la apertura de la instrucción.

