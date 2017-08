Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 24 Agosto 2017 09:44 Visto: 55 Twitter Nacionales Una madre le pegó un cachetazo a una maestra frente a los alumnos en Garín La madre de un alumno de la Escuela Nº 5 Hipólito Yrigoyen de Garín le pegó un cachetazo a una maestra frente a los chicos. Por el hecho, este jueves no hay clases en el establecimiento. La madre de un alumno golpeó a una maestra en la puerta de un colegio primario de la localidad bonaerense de Garín y a la vista de los chicos que estaban saliendo de la escuela. El hecho ocurrió en la Escuela Nº 5 Hipólito Yrigoyen, donde la maestra fue sorprendida mientras organizaba la salida de los alumnos y los entregaba a sus madres. Según los testigos, una de ellas"le dio un cachetazo y la agarró de los pelos"mientras la insultaba. Esta agresión generó susto entre los alumnos que estaban saliendo de la escuela y que presenciaron este episodio. "La mujer tenía un bebe en una mano y con la otra golpeaba a la maestra hasta que salieron las autoridades de la escuela y lograron separarlas", contó Valentín, una alumno de ese establecimiento educativo. Por su parte, una de las mamás que fue testigo del ataque contó que “el hijo de la mujer había entrado hace poco a la escuela porque ya había tenido problemas en otro lado". "La mamá gritaba que la tenía cansada de que se quejara del nene. Le dio un cachetazo y la agarró de los pelos. Yo me metí y traté de separarlas", agregó la testigo. En tanto, este jueves no habrá clases en la escuela en apoyo a la víctima aunque se prevé la realización de asambleas, a las cuales están invitados los padres. Fuente: MinutoUno

