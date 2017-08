Desplazan al funcionario que avanzÃ³ con la quita de pensiones por invalidez

"Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara". El autor de esta frase fue Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. La dijo a Clarín, meses atrás, al intentar explicar el criterio que su repartición había tenido en cuenta a la hora de dar de baja pensiones por discapacidad, lo que generó un escándalo en la previa de la campaña que forzó al Gobierno a dar marcha atrás. Ahora, pasadas las PASO y con aquella experiencia, el Presidente, en su versión más dura, no quiere que se repitan errores antes de las generales de octubre. Y decidió cambios. Así, en los próximos días, a través del Boletín Oficial, se oficializará la disolución del área que hoy depende de Badino. Y las pensiones no contributivas por invalidez, con sus fondos y estructura, quedarán a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien lidera por instrucción de Macri el Plan Nacional de Discapacidad. La idea es aglutinar las más de un millón de pensiones por invalidez que se otorgan junto a todas las medidas para el sector, bajo una sola cabeza, para moldear una política de Estado. Como el cargo de vicepresidente en Argentina no posee estructura, por una cuestión formal quedará bajo la órbita presidencial, en la Secretaría General que dirige Fernando de Andreis. Aunque en la práctica, no hay interna: será Michetti quien manejará el área. La vice fue una de las que, en plena polémica, no dudo en afirmar que Badino, como responsable del "error", debía "retirarse". ¿Qué ocurrirá con Badino? En rigor, el enroque lo dejará sin funciones, algo que no preocupa demasiado en la Casa Rosada, donde todavía dura el enojo por su actitud de "cortarse solo". "En un tema tan delicado ni siquiera le consultó a Carolina (Stanley), que es su jefa", se quejaron. La ministra, que tuvo que salir a aclarar el tema y anunciar la marcha atrás con la medida, es una de las preferidas de Macri, por lo que no sintió el impacto. "Era un despropósito que también tuviera esa área cuando hay un plan de discapacidad", justificaron cerca del mandatario. Así, Desarrollo Social mantendrá el manejo de las pensiones no contributivas para adultos mayores y aquellas para madres de 7 hijos o más. Aunque será en Jefatura de Gabinete donde definirán la nueva estructura: hace un mes, absorbió la Dirección de Diseño Organizacional del Ministerio de Modernización, por lo que cualquier cambio debe ser aprobado por el vicejefe Mario Quintana. La polémica quita de pensiones fue revelada por este diario en junio. Reflotando el decreto 432 firmado por Carlos Menem en 1997 y que establecía más exigencias y condiciones para el acceso a una pensión, Badino avanzó con la quita a 70 mil beneficiarios, algo que finalmente fue revertido por Stanley. Fuente: Clarin