El fiscal detectÃ³ varias contradicciones y apelÃ³ el fallo que otorgÃ³ la prisiÃ³n domiciliaria a Milagro Sala

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 20:43 Visto: 85 Twitter Nacionales El fiscal detectó varias contradicciones y apeló el fallo que otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala El Fiscal de Investigación Penal Nº 1 de Jujuy, Diego Cussel, interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución del juez de Control Nº1, Gastón Mercau, que concedió la prisión domiciliaria a la dirigente Milagro Sala. El juez de Instrucción Pablo Pullen Llermanos también le otorgó el beneficio unos días después. Las nuevas condiciones de detención de Sala, alojada en el penal de Alto Comedero desde enero de 2016, se deben a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, tras una visita al país. Sin embargo, el fiscal Cussel advirtió que esos consejos no son vinculantes y violan la ley argentina. El fiscal subrayó que el propio juez Mercau admitió en su fallo que la recomendación de la CIDH era contraria a sus convicciones y no era obligatoria. "El Sr. Juez de Control otorgó preponderancia en la aplicación de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carente de obligatoriedad, como expresamente lo reconoce, para no cumplir con los requisitos legales para el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la imputada Sala", sostuvo. Asimismo, destacó "al conceder el otorgamiento de la prisión domiciliaria fuera de los requisitos legales, deja en una situación de desigualdad a todos los imputados" en otras causas. Fuente: Infobae

