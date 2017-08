La CÃ¡mara Electoral remitiÃ³ el caso de la candidatura de Carlos Menem a la CÃ¡mara Federal

En un comunicado, el Centro de Información Judicial detalló que tras el fallo de la Corte "que en el día de ayer dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que rechazaba la oficialización de la candidatura de Carlos Menem, la Cámara remitió el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal para que se designe a los jueces que deben integrar el Tribunal para dictar el nuevo pronunciamiento". Es decir que, como en su fallo la Corte inhabilitó a dos de los miembros de la Cámara Electoral (Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via), ese tribunal necesita que le 'presten' jueces para poder fallar respecto de la habilitación de Menem. La decisión de la CNE se dio un día después de que la Corte Suprema revocara por unanimidad el fallo que le impedía a Carlos Menem ser precandidato a senador en las PASO por "graves defectos formales" y ordenó que el tribunal dicte un nuevo fallo antes de los comicios de octubre. Fuentes judiciales informaron a Infobae que mañana la Secretaría General de la Cámara Federal sorteará a los jueces que intervendrá para resolver la impugnación a la candidatura de Menem como senador nacional. Si bien la Corte no se expidió sobre si el ex presidente podrá postularse o no, renovó las expectativas del riojano, que pese a estar inhabilitado se impuso en las primarias con el 44,63% de los votos sobre el 36,08% de Cambiemos. En su resolución, el máximo tribunal lanzó duras críticas al fallo de la Cámara Electoral que firmaron los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y señaló que contenía "graves defectos jurídicos que hacían imposible mantenerlo". "A efectos de hacer cesar la incertidumbre que aún pesa sobre el electorado riojano, la Corte determinó que el nuevo fallo deberá ser dictado por la Cámara Electoral con anterioridad a la fecha de oficialización de las listas, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral vigente", subrayó el cuerpo presidido por Ricardo Lorenzetti. Sobre la cuestión electoral, los magistrados de la Corte descalificaron la sentencia de la CNE y consideraron que "no se analizó el planteo relacionado con la legitimación, es decir, si alguien que no es de la lista puede impugnarla en las elecciones primarias". "Tampoco examinó (la Cámara) la denominada 'preclusión', es decir, si había vencido el plazo para la impugnación, cuestión que ha sido muy importante en la jurisprudencia del alto tribunal para dar seguridad jurídica. De esta manera afectó los derechos de quienes invocaron defensas en el proceso", enfatizó la Corte. La impugnación contra la candidatura de Menem había sido efectuada por Leonel Ignacio Acosta, el apoderado de la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo, por supuesta ausencia de idoneidad para el cargo por su condena en el caso de la venta de armas. Caso armas La Corte también ayer dispuso que una nueva sala de la Cámara Federal de Casación Penal revise la condena a siete años de prisión a Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Ese expediente volvió hoy a Casación y mañana se sorteará la Sala que intervendrá. En junio de 2013, la Sala I del tribunal condenó a Menem y a otras 10 personas por el delito de contrabando agravado. El caso llegó a la Corte pero el máximo tribunal rechazó intervenir en esta instancia porque sostuvo que se debe dar el requisito de "doble conforme". Eso significa que dos tribunales deben dictar condena antes de la intervención de la Corte. En el caso armas el Tribunal Oral Penal Económico que hizo el juicio absolvió a todos los acusados y luego Casación los condenó. Fuente: Infobae