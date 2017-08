Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 19:02 Visto: 8 Twitter Nacionales Tenso cruce, con ironías, entre Gabriela Michetti y dos figuras del radicalismo En las bancas de senadores K hay carteles pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. Una serie de cruces picantes, con pizcas de sarcasmo, ocurrieron esta tarde en la sesión del Senado entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y dos de las principales figuras del oficialismo: Ángel Rozas, titular del interbloque Cambiemos, y el vicepresidente 1° de la Cámara, Juan Carlos Marino. Ocurrieron cuando ambos radicales quisieron replicar a otros senadores que los habían mencionado. Pero Michetti, quien preside la sesión, se los negó. El argumento de Michetti fue que se estaban planteando cuestiones de privilegio y no replicas y que si querían hacerlo debían ir a la comisión de Asuntos Constitucionales. "Se ha dudado de mi honorabilidad", insistió Marino. Pero Michetti se mantuvo en su trece y le dijo que no. "Le agradezco mucho, señora presidenta", cerró Marino, con ironía. Ahí pidió la palabra Rozas. La vicepresidenta le pidió que adelantara para qué. -No sabía que tenía que confesarme, le respondió, serio, Rozas. -Si, tiene que adelantarme, porque si es una replica no le doy la palabra. -Fui aludido..., insistió Rozas. -Entonces, no, le dijo Michetti. -Usted no tiene facultades para negarme la palabra. Está equivocada. Está solo tiene facultades para dirigir el debate, se enojó el radical. Igual, la presidenta del Senado no le dio la palabra y la sesión siguió su curso.

La sesión del Senado acababa de arrancar cuando Carlos Menem ingresó al recinto. Lo ayudaron a acercarse hasta su banca y mientras se sentaba saludó al aire con la mano derecha. La aparición del ex presidente en el Senado ocurre apenas horas después de que la Corte dejara sin efecto la prohibición para que se postule para renovar su mandato. Sobre las bancas de diferentes senadores, sobre todo los kirchneristas, hay carteles pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, el joven que según se denuncia fue visto por última vez el 1° de agosto en Chubut. En la banca de Menem no hay ninguno de esos carteles. Cuando el ex presidente se sentó en su banca había 46 senadores presentes en el recinto. La sesión de hoy se espera sea de baja intensidad, con muchas iniciativas impulsadas por los propios senadores. Ejemplos: la institución del 12 de julio como el día de la reanimación cardiopulmonar, la declaración del caballo de raza criolla como caballo nacional y la declaración de la ciudad de Río Tercero como "capital nacional del deportista", entre otros. En el arranque de la sesión, algunos senadores pidieron cuestiones de privilegio. Uno fue el chubutense Mario Pais, quien planteó el “grave avasallamiento” que había sufrido el Senado al haber la Corte Suprema demorado su jura como integrante del Consejo de la Magistratura. El senador peronista fue a jurar al Máximo Tribunal el jueves de la semana pasada por la mañana. Pero recién lo puedo hacer después del mediodía. En el medio, el oficialismo logró reunir el número en el Consejo de la Magistratura y aprobó el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. "La dilación causó una seria afectación de las potestades de este cuerpo", dijo Pais. Después, la camporista Virginia García se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado. "Nos sabemos dónde está. Sabemos que hubo vehículos de la Gendarmería. No estaría comprobado que serían los mismos vehículos que fueron peritados, se habló de vehículos lavados", dijo.. Fuente: Clarin

