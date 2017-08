En julio se registrÃ³ un rÃ©cord de transacciones en el mercado de compra y venta de dÃ³lares

El salto del 40% del monto total de las transacciones cambiarias en el mes previo a las PASO fue explicado por los técnicos del Banco Central por `"las operaciones concertadas entre las entidades y sus clientes, y en menor medida, por la operatoria entre entidades, parcialmente compensadas por el descenso de las operaciones entre las entidades y el BCRA". En julio, el sector público en su conjunto vendió en forma neta a través del Mercado Único y Libre de Cambios USD 1.692 millones, y los bancos y otras entidades, USD 246 millones. Este total fue comprado por clientes del sector privado por USD 1.243 millones y por el BCRA por USD 696 millones. A nivel del concepto por el que se cursa la operación, "las compras netas de billetes del sector privado por USD 1.719 millones fue la principal explicación de la demanda de clientes", resalta el informe mensual del MULC. La suba en unos USD 1.000 millones respecto a las compras netas de junio se tradujeron en un incremento de depósitos privados en el sistema financiero doméstico por unos USD 750 millones, luego de dos meses consecutivos de caídas. El presidente del Banco Nación Argentina, Javier González Fraga estimó que gran parte de la compra de dólares por parte de las familias se motiva en el propósito de reunir una masa crítica para poder acceder a los créditos hipotecarios ajustables. El funcionario dijo en un almuerzo con empresarios que "hoy en el país hay entre 600 y 800 mil familias que están ahorrando en dólares para constituir el anticipo necesario para acceder a un crédito hipotecario y adquirir una vivienda". El informe del BCRA agrega que "las transferencias netas al exterior a cuentas propias totalizaron USD 755 millones, unos US$ 450 millones más que en junio". Otros factores de explicación de las compras netas fueron los egresos netos por servicios por USD$ 961 millones y las operaciones en concepto de ingreso primario y secundario, que registraron una salida neta por USD 424 millones. También fue una amplia boca de salida de divisas el resultado neto negativo en unos USD 900 millones de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta", registró un incremento interanual de 18%, como consecuencia de incremento de los egresos del 31%, por encima del aumento en los ingresos del 18%. En el primer caso sumaron USD 1.007 millones y en el segundo apenas totalizaron USD 111 millones. La otra cara del endeudamiento En sentido contrario, el Banco Central identificó como "la principal fuente del mercado de cambios" a los ingresos netos del exterior y liquidaciones de préstamos financieros y títulos de deuda por unos USD 3.200 millones. De este total, unos USD 2.100 millones fueron cambiados a pesos y USD 1.200 millones fueron acreditados directamente en moneda extranjera. También en julio se observaron ingresos netos por inversiones de no residentes por US$ 451 millones y de bienes por US$ 302 millones, y por la operatoria de títulos valores de las entidades por US$ 163 millones (incluye suscripciones primarias y operaciones del mercado secundario). La cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de USD 584 millones, destacándose los ingresos del Tesoro Nacional por colocaciones de Letras del Tesoro denominados en dólares por USD 1.925 millones y las liquidaciones de gobiernos locales de préstamos financieros por USD 600 millones. Esos ingresos fueron en parte compensados por los egresos de fondos destinados al pago de LETES por USD 1.650 millones y a la cancelación de préstamos netos con Organismos Internacionales por USD 268 millones. Fuente: Infobae