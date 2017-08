NeuquÃ©n: un brutal temporal de viento causÃ³ dos muertes e innumerables destrozos

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 18:26 Visto: 25 Twitter Nacionales Neuquén: un brutal temporal de viento causó dos muertes e innumerables destrozos En el interior se registraron vientos de hasta 140 km/h y hubo centenares de árboles caídos y postes de tendidos eléctricos. Uno de los fallecidos cayó al vacío desde el techo de su casa y el otro fue aplastado por una pared en construcción Un temporal de viento prácticamente inédito azotó la provincia de Neuquén, causó destrozos de todo tipo, provocó incendios y causó la muerte de dos personas. Según los especialistas de la región, se registraron ráfagas nunca antes suscitadas en el sur del país. De acuerdo con estadísticas oficiales, en la capital hubo vientos de hasta 126 km/h, mientras que en el interior de la provincia los vientos alcanzaron los 140 km/h. El temporal no dejó solamente destrozos, caídas de árboles, de techos y de cables de alta tensión, sino que provocó la muerte de dos individuos. Los fallecimientos se produjeron en la zona del Alto Valle. En Centenario, un hombre quiso subir al techo de dos pisos de su casa para contener la chapa, cuando una ráfaga lo hizo caer al vacío. Personal de Defensa Civil y especialistas médicos de la ambulancia intentaron reanimar al sujeto de 56 años, pero todo esfuerzo fue en vano. Por su parte, un obrero de la zona de Cipolletti de apellido Vidal y de 37 años perdió la vida después de que se le cayera encima la pared de una obra en construcción. El hombre murió poco antes de ser trasladado al hospital. Las ráfagas de viento se iniciaron en la mañana y alcanzaron su punto máximo poco después del mediodía. Solo en la capital, se registró la caída de unos 111 árboles, 101 postes de tendido eléctrico y televisión, 18 carteles de publicidad y propaganda y tres antenas. En tanto, las zonas más afectadas del interior de la provincia fueron Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de Los Sauces. En tanto, debido a los numerosos focos de incendio provocados por el viento todavía no se cuantificó la pérdida económica en las chacras de la zona rural. A raíz del inmenso temporal de viento, las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en lugares cerrados y tratar de no salir a la calle. Los grandes carteles publicitarios, especialmente los de la ciudad capital, se transformaron en una trampa mortal para los habitantes. Decenas de estos cayeron a la calle y causaron roturas en una gran cantidad de vehículos estacionados. Fuente: Infobae

