Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 18:26 Visto: 25 Twitter Mundo El ISIS publicó un video donde amenaza a España y alaba a los autores del atentado El grupo yihadista advierte en él video que recuperará Al Ándalus (así llamaban los musulmanes a España) y castigarán a los cristianos por la sangre derramada por la Inquisición española. El grupo yihadista ISIS publicó hoy un video en el que alaba a los "hermanos" que llevaron a cabo los atentados de la semana pasada en Cataluña y amenaza a España con que, si no se retira de la coalición internacional, seguirá cometiendo ataques en su territorio. En un video titulado "La conquista de Barcelona" difundido en la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, la organización terrorista pide "a Alá que acepte a nuestros hermanos que han llevado a cabo la conquista de Barcelona". Uno de ellos, identificado en la imagen como "Al Qurtubí" (en español, el cordobés), lanza una clara amenaza a los "cristianos españoles" a los que pide que no olviden la "sangre derramada de los musulmanes por la Inquisición española". "Vengaremos vuestra matanza, la que estáis haciendo ahora con el Estado Islámico", advierte en una intervención intercalada de imágenes de los atentados de Barcelona, en las que aparece el recorrido que hizo la furgoneta que atropelló masivamente en Las Ramblas a los peatones, las fuerzas de seguridad tras el atentado o la retirada del vehículo por parte de la Policía después del atropello. El citado terrorista amenaza también con recuperar Al Ándalus: "Con el permiso de Alá, Al Ándalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato". La grabación se inicia con imágenes de un informativo inglés explicando el atentado de Barcelona y prosigue con imágenes de la ciudad tomada por las fuerzas de seguridad, bomberos, sirenas y coches de la policía tras la masacre a la vez que una voz en off va diciendo en árabe lo mismo que después explica uno de los terroristas en el citado video en español. En el video se pueden ver planos de la concentración contra los atentados que tuvo lugar en Barcelona y que estuvo encabezada por el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Y se suceden imágenes de informativos en varias lenguas, así como las declaraciones de un testigo en las asegura que se veía "pánico" en la gente. Otro de los terroristas que interviene en el vídeo, identificándose como Abusalmán Al Andalusí (Abusalmán el andaluz), también habla en español, pero con mucho acento y un lenguaje de difícil comprensión. Amenaza: "Nosotros no dejar a vosotros tranquilos, nunca jamás". Durante todo el video, de tres minutos, suena una música en francés y concluye con imágenes del autor del atentado en Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub y la de Mariano Rajoy y el Rey. "La guerra contra nosotros continúa hasta el día del juicio", asegura uno de los yihadistas con uniforme militar y a cara descubierta, mientras que el otro lleva un pasamontañas. Insiste en que, si se realizan estos ataques contra los civiles, es porque "es más doloroso". El pasado sábado, la organización terrorista asumió "oficialmente" la autoría en un amplio comunicado, en el que reivindicó también el de Cambrils, y apuntó que los ataques en Cataluña se habían realizado contra los "judíos y cruzados". Agencias. Fuente: Clarin

