Veda electoral: la Justicia archivó la denuncia contra Macri La medida fue adoptada también para la diputada Miriam Bregman, la conductora Mirta Legrand, y los periodistas Jorge Lanata y Victor Hugo Morales. El fiscal electoral Jorge Di Lello archivó la denuncia contra el presidente Mauricio Macri al considerar que "no tiene entidad suficiente" como para sostener que violó la veda electoral. Luego de la realización de una serie de medidas, el fiscal concluyó que los dichos de Macri en la mesa de votación sobre que los "argentinos se expresan con alegría a favor del cambio", no constituyen una violación a la veda porque "no están sustentados en una conducta deliberada y pergeñada con anterioridad". La misma medida fue adoptada respecto de la diputada Miriam Bregman, de la conductora Mirta Legrand, y los periodistas Jorge Lanata y Victor Hugo Morales, quienes también habían recibido denuncias por supuesta violación de la veda electoral. "No se desprenden conductas proselitistas dirigidas a la ciudadanía o una intención de dirigir un mensaje al electorado para influenciar en su opción electoral, por lo cual aquellos se enmarcan en respuestas o comentarios periodísticos de quienes públicamente han expresado su opinión política desde tiempo atrás", sostuvo el fiscal. Una de las denuncias fue contra mismo presidente Mauricio Macri por sus dichos en la mesa de votación cuando dijo a periodistas que los argentinos "se expresan con alegría a favor de este cambio". Antes de dictaminar por el archivo, Di Lello solicitó a los canales de televisión los videos para analizar si sus dichos podían constituir o no violación a la veda electoral. De las entrevistas "no se deriva" que los denunciados "tuvieran en mira una definición partidaria o electoral respecto de la ciudadanía , primero por no resultar candidatos, que puedan comprometer su actuación desde una plataforma partidaria , ni tampoco que los conceptos utilizados tuviesen como finalidad influenciar en el electorado", explicó Di Lello. En el caso de Bregman, es candidata, pero el contenido de sus manifestaciones "no se presenta como definiciones electorales de una propaganda política de su agrupación, sino más bien como comentarios de situaciones sociales" que no están en un marco de mensajes políticos, añadió el fiscal. Di Lello analizó más de un centenar de denuncias que se hicieron en una página oficial del ministerio público, denunciaselectorales.mpf.gob.ar, y la mayoría fueron por faltante de boletas, temas relacionados con autoridades de mesa, y supuesta violación a la veda electoral. Fuente: Minuto Uno

