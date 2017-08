MuriÃ³ Eduardo Angeloz, ex gobernador de CÃ³rdoba

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 17:57 Visto: 37 Twitter Nacionales Murió Eduardo Angeloz, ex gobernador de Córdoba Hace unos días había sufrido una fractura de cadera y estaba internado en la capital provincial. A los 85 años, murió el ex gobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz. Angeloz estaba internado en estado delicado en un centro asistencial privado de la capital provincial debido a una caída que le provocó fractura de cadera y por una enfermedad que padecía desde hace varios años, informó a Télam una fuente del radicalismo cordobés. El ex gobernador, que nació el 18 de octubre de 1931 en Río Tercero, estaba internado en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Entre 1983 y 1995 Angeloz fue tres veces gobernador por el radicalismo, en tanto en 1989 se presentó como candidato presidencial junto a Juan Manuel Casella y fue derrotado por la fórmula justicialista Carlos Saúl Menem-Eduardo Duhalde por 47,9% a 37,03% (7,9 millones a 6,2 millones de votos). En redes sociales, tras su fallecimiento, se recordó uno de sus principales lemas de campaña. "Se puede", decían los afiches del cordobés que empapelaron las calles de distintas ciudades de la Argentina en su carrera presidencial. El verdadero creador del Sí Se Puede.

Gracias Pocho, tenías razón. pic.twitter.com/KYN6PS3tot — Innova la UCR (@UCRINNOVA) 23 de agosto de 2017 También se viralizaron momentos de esa campaña, como "La silla vacía", nombre que se le puso al frustrado debate con Carlos Menem en el 89, cuando el peronista faltó al piso del programa de Bernardo Neustadt. Hubo otros que recordaron algunos de sus spots de campaña, como uno en el que se lo veía como Superman. "Yo lo voto a Angeloz, el hombre sabe de la cosa económica y va a saber cómo atornillar la libertad y la democracia con plata en bolsillo para todos". El que habla mirando a cámara es Luis Brandoni para aun spot de 1989 llamando a votar por la UCR. Con el actor radical fue una de las últimas fotos públicas del "Pocho" Angeloz. Fue durante el encuentro de febrero en Villa Giardino, Córdoba, donde todos los principales cuadros de la UCR se juntaron a delinear la estrategia electoral de las elecciones de medio término. En Córdoba, Angeloz fue el principal referente de la Línea Federal, un sector interno del radicalismo, aunque se había alejado de la actividad política desde hace varios años. Fuente: Clarin

