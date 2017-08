Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 23 Agosto 2017 11:27 Visto: 87 Twitter Esta mañana Vecinos de Los Altos se manifestaron contra el intendente Olveira Pobladores de localidades como Alijilán reclamaron justicia frente al accionar del jefe comunal, denunciado por diversas irregularidades. Otro de los reclamos este miércoles en la plaza 25 de Mayo fue de los vecinos de Los Altos. - eldiariodecatamarca.com.ar En medio de la protesta de las mujeres por el listado del IPV, se sumaron este miércoles a la plaza 25 de Mayo un grupo de vecinos de Los Altos, quienes exigieron el accionar de la justicia contra el intendente Rafael Olveira. Con grandes pancartas y pasacalles, los pobladores de esa localidad del departamento Santa Rosa, denunciaron que Olveira será imputado por haber emitido más de 300 cheques sin fondos y no haber utilizado los fondos del municipio para realizar obras. Al respecto Victor Vizcarra, uno de los vecinos que se llegó hasta la plaza principal de Catamarca, mostró los expedientes que se encuentran en Fiscalía General donde está denunciado Olveira. Sin embargo, manifestaron que hasta la fecha no hubo novedades y el jefe comunal sigue al frente haciendo caso omiso a las denuncias. “Está realizando un vaciamiento del municipio y nadie hace nada al respecto”. Por tal motivo decidieron trasladar su reclamo este miércoles hasta frente a Casa de Gobierno para que las autoridades tengan conocimiento “de lo que está ocurriendo en Los Altos porque se dice que hacen obras y son mentiras”-agregó Vizcarra. Durante la protesta se registró un incidente cuando unos jóvenes lanzaron bombas de estruendo y la Policía intervino para quitarles la caja. Hubo forcejeos y corridas que afortunadamente no pasaron a mayores.

