Las mentiras de Jalil en la Capital: Perdió contra Luis y Liliana Barrionuevo

Jalil resultó el gran derrotado en la Capital.-eldiariodecatamarca.com.ar Tras las PASO llegó el momento de realizar el análisis político de los resultados que arrojó el contundente triunfo del oficialismo en toda la provincia. Sin embargo, en la Capital, el intendente Raúl Jalil no deberá estar muy contento con los resultados obtenidos en la categoría de candidatos a concejales. Cabe resaltar que la contienda dentro del Frente Justicialista para la Victoria en la ciudad Capital fue amplia: se presentaron 9 listas colectoras para las candidaturas a concejales, cada una de ellas con el apoyo de funcionarios tanto del gobierno provincial como del municipal, además de la lista Identidad y Militancia Peronista, que llevaba al joven Maximiliano Mascheroni y que contó con el padrinazgo político de Luis y Liliana Barrionuevo, a la sazón los verdaderos triunfadores en las internas comunales.



En este punto se desnudan las mentiras del intendente Jalil, quien días después de conocerse los resultados envió a su secretario de Gobierno, Hernán Martel, a expresar la satisfacción por el “apoyo” del electorado a la gestión del jefe comunal por los más de 11 mil votos de diferencia con el FCS-Cambiemos. La movida respondió a no despertar suspicacias por la humillante derrota que sufrió la lista de Jalil, la denominada Obras, Corazón y Progreso y que llevaba como precandidato al presidente del Concejo Deliberante, Juan Cruz Miranda, acompañado de funcionarios del gabinete del intendente.



Miranda, quien iba por la reelección con el aval de Jalil, no alcanzó siquiera el porcentaje mínimo para poder competir en octubre, lo que marca el futuro político no solo del presidente del CD sino también del intendente. Con poco más de 3 mil votos, se ubicaron muy lejos de los 8433 votos del barrionuevismo con Mascheroni a la cabeza, e incluso fueron superados ampliamente por las listas Esperanza Capital de Mauricio Varela y Vamos de Alexis Rizo. Estas tres listas fueron las que otorgaron el mayor cúmulo de votos al oficialismo en la Capital y que marcaron la verdadera diferencia con el FCS-Cambiemos.



Por más que desde el entorno de Jalil se esfuercen por mostrar que el triunfo del FJV en la Capital significó un apoyo a la gestión del intendente, cae a la vista que la derrota del intendente fue abrumadora y humillante. El fiasco que resultó la campaña de Miranda sumado al descontento de los vecinos con el gobierno municipal quedó reflejado en el magro quinto lugar de Obras, Corazón y Progreso.



Como muestra se pueden tomar los resultados en la categoría concejales de la mesa 263, donde votó Jalil. Allí, la lista de Miranda y el lord comunal obtuvo apenas 8 votos, donde se debe sumar el voto del intendente. Muy lejos de los 23 votos para Mascheroni o los 18 que obtuvo Varela.



Como ya nos tiene acostumbrados, Jalil volvió a mentir y tergiversar la realidad para llevar agua para su molino. Se tratan de los últimos manotazos de ahogado para tratar de salvar una carrera política que ya quedó sentenciada de muerte.