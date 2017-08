ComprÃ³ una guitarra "robada", buscÃ³ a su dueÃ±a y se la devolviÃ³

El buen gesto de Diego Acuña Rizzi se viralizó en los últimos días. El joven decidió comprar una guitarra eléctrica ofrecida por un vendedor ambulante por $100, pensando que era robada y luego publicó las fotos del instrumento en redes sociales para buscar a su dueño original. "Iba por Avenida Independencia al 4100 (Boedo) y un flaco me ofreció esta viola a $100, no la iba a comprar, hasta que me di cuenta que podía ser robada! POR FAVOR COMPARTAN", publicó en Facebook. Su posteó generó la admiración de muchos de sus seguidores quienes compartieron la publicación y finalmente dieron con la dueña que aseguró que la guitarra no había sido robada. "Era una guitarra vieja que tenía que iba hacer parte de un proyecto de televisión que hacia con amigos y hace unos días renovando mi casa la encontré y decidí tirarla cerca donde la persona la encontró", dijo la dueña de la guitarra en una entrevista radial. Fuente: Minuto Uno