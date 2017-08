Crimen de AnahÃ­: granadas, marihuana y hongos en la casa de uno de los detenidos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 22 Agosto 2017 19:21 Visto: 35 Twitter Nacionales Crimen de Anahí: granadas, marihuana y hongos en la casa de uno de los detenidos Los procedimientos son en la propiedad de Marcos Bazán, en el predio donde apareció el cuerpo. Los investigadores del crimen de Anahí Benítez decidieron volver hoy a la casa del principal detenido por el homicidio, Marcos Bazán. Allí hicieron un nuevo allanamiento en función de las últimas testimoniales. Y encontraron granadas, hongos y marihuana. Fuentes del caso informaron a Clarín que Verónica Pérez, una de las dos fiscales que lleva el caso del crimen de la adolescente que fue hallada enterrada en la reserva de Santa Catalina el 4 de agosto pasado, volvió a la casa de Bazán para supervisar personalmente el procedimiento. Hay que recordar que la casa de Bazán queda a unos metros de la estación Santa Catalina de la Línea Roca en el mismo predio de la reserva donde apareció el cuerpo de Anahí y, también, que los perros rastreadores ubicaron a la adolescente en el galpón del sospechoso y al detenido en el lugar donde hallaron los restos de la víctima enterrados. Durante su declaración, Bazán no sólo contó que fumaba cinco cigarrillos de marihuana por día y veía en la tele "El Zorro", sino que también reveló que en el galpón donde había rastros de Anahí cultivaba hongos. Ante esto, los peritos del caso se juntaron con sus pares especializados en Química de la Policía Federal y de La Ciudad para que los orienten en la búsqueda de sustancias no convencionales en el cuerpo de Anahí. Por todo ello, la fiscal de la UFI 2 especializada en Femicidio fue a la propiedad de Bazán a ver qué variedades de hongos cultivaba el sospechoso, además de elementos que no se hayan tenido en cuenta tras haber revisado las testimoniales del caso. Así fue que encontraron siete granadas lacrimógenas, hongos (comestibles y alucinógenos) y plantas de marihuana, según trascendió esta tarde. La fiscal Pérez quiere que los peritos tengan a disposición la batería de elementos más amplia a la hora de procesar los exámenes toxicológicos que complementan la autopsia. Es que, según el informe preliminar, a Anahí la asfixiaron (sofocaron) cuando estaba inconsciente. Lo que quieren evaluar es si ese estado de inconsciencia fue producto del consumo de algún hongo o de un golpe de parte de su asesino. Mientras tanto, todavía se aguardan las pericias sobre el celular de Anahí y también del teléfono hombre de 40 años que dijo haber encontrado el aparato de la víctima en un baldío y que luego se lo regaló a su hijo de 17 años. El sospechoso sigue detenido, acusado de encubrimiento agravado. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626