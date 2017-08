Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 22 Agosto 2017 19:21 Visto: 36 Twitter Nacionales Julio De Vido sobre la tragedia de Once: "Nadie está más dolido que yo de lo que pasó" Mientras el ex ministro entraba a Tribunales, familiares de las víctimas de Once realizaron un acto al cumplirse cinco años y medio de la tragedia. Minutos después del acto que los familiares de las víctimas de Once realizaron fuera de los tribunales de Comodoro Py al cumplirse cinco años y medio desde que ocurrió la tragedia, Julio De Vido llegó para notificarse en el Tribunal Oral Federal 4 que fijó el inicio del juicio en su contra para el 27 de septiembre. Señalando que todo es una “persecución política”, minutos después de las 9.30, De Vido, de jean y campera azul llegó al sexto piso junto a su abogado Adrián Maloney para notificarse del inicio del juicio oral en su contra. Pese a que dijo que no iba a hacer declaraciones, en las escaleras, ya retirándose dijo: “Nadie está más dolido que yo de lo que pasó pero hay que esperar que la Justicia actúe”, señaló molesto. Las banderas negras con el reclamo de Justicia por las 51 víctimas fatales de la tragedia de Once se colgaron en los vallados del acceso a Comodoro Py. Los familiares como cada 22 de agosto, desde hace cinco años y medio, volvieron a pedir justicia. Durante el acto que duró unos cuántos minutos, los familiares apuntaron contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido: "Él cenaba con los hermanos Cirigliano y recibía regalos de ellos mientras los trenes podridos se transformaban en bombas sobre rieles", se escuchó en el ingreso a Comodoro Py. El TOF4 fijó el inicio del juicio oral contra De Vido en la Tragedia de Once “por administración fraudulenta en perjuicio del Estado "con estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas”. Los familiares publicaron hoy una dura solicitada titulada “La hora de la Justicia” criticando los fueros con los que aún cuenta el diputado del FpV, manifestaron hoy el dolor “por una lenta justicia” en medio del “profundo dolor que los familiares sentimos”. Julio De Vido reiteró que el juicio oral que enfrentará en poco más de un mes, se da “en el contexto electoral que no es el mejor” y agregó “es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Yo fui metido por la ventana en esta causa”. Como la contracara de ese planteo, en el acceso principal de Comodoro Py hoy remarcaron: “Estaremos cada día del proceso contra De Vido hasta el momento de la sentencia, es verdad que la corrupción mata pero la injusticia y la impunidad son igualmente asesinas”, leyeron los familiares durante el acto. "A un año y ocho meses de esa sentencia (por la veredicto del primer juicio oral por el hecho, que finalizó el 29 de diciembre del 2015) se sigue esperando la ratificación", afirmaron los familiares de las víctimas de Once. Fuente: Clarin

