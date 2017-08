Mauricio Macri sobre la marcha sindical: "Es una pÃ©rdida de tiempo, eso no nos lleva a ningÃºn lugar"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 22 Agosto 2017 18:40 Visto: 35 Twitter Nacionales Mauricio Macri sobre la marcha sindical: "Es una pérdida de tiempo, eso no nos lleva a ningún lugar" "No hay que poner la energía en movilizarnos a no se qué, como hace unas horas veíamos", dijo el Presidente. El presidente Mauricio Macri consideró "una pérdida de tiempo" la protesta sindical de hoy a la tarde en el centro porteño y dijo que ese tipo de manifestaciones "no nos lleva a ningún lugar". En un encuentro con jóvenes empleados de la consultora Accenture, Macri le dijo a su auditorio que "no hay que poner la energía en movilizarnos a no sé qué, como hace unas horas veíamos". El presidente también dijo que en su gestión había dialogado durante su gestión con los sindicatos "y hemos resuelto el tema de la reparación histórica, una parte del impuesto a las ganancias, problemas que tenían las obras sociales". "Desde que ustedes no habían nacido venimos confrontando, y echándole la culpa a alguien", agregó Macri. Las palabras del Presidente surgieron como respuesta a la movilización que hizo la CGT, en la cual anunció que convocará a una reunión el 25 de septiembre para definir la realización de un paro general de actividades contra el Gobierno. Así lo manifestó el dirigente Juan Carlos Schmid, del sindicato de Dragado y Balizamiento, y uno de los integrantes del triunvirato que dirige al central obrera. Frente a manifestantes nucleados en la CGT y las dos CTA, además de miembros de movimientos sociales, que participaron en la Plaza de Mayo del acto central del sindicalismo en contra de la política económica y laboral del gobierno, Schmid dijo: "Venimos a presentar nuestra agenda social. No venimos a levantar la bandera de ninguna candidatura, ni tampoco detrás de ninguna conspiración". "Estamos frente a un Estado ausente, un Estado que hace rato se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y va a construir la grandeza de esta Nación", sumó el dirigente. Fuente: Clarin

