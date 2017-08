Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 22 Agosto 2017 11:11 Visto: 65 Twitter Este martes El SOEM marchó hacia la sede de la CGT Fue en adhesión a la movilización a nivel nacional y también en franca disidencia contra la conducción de la confederación local. El SOEM marchó este martes por las calles de Catamarca hasta la sede de la CGT. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este martes Walter Arévalo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM. La marcha fue en horas de la mañana y partieron desde la sede del SOEM, por calle Salta hasta confluir en la sede de la CGT local, en Tucumán y Chacabuco, en una demostración de fuerza contra su conducción. “Hubo declaraciones de los delegados regionales de porqué los trabajadores municipales no me ubicaban. El miércoles pasado en asamblea decidimos ir hasta la CGT para decirle a González quienes son los municipales”-agregó. Por otra parte Arévalo dijo que “estos dirigentes no saben lo que es una movilización. Pero claro ellos pertenecen a los gremios gordos de la CGT. Ellos la querían suspender. Hoy se han bajado Sanidad y Comercio de la movilización nacional”. “Nosotros vamos a marchar con la política económica, el Impuesto a las Ganancias que todavía pagan muchos empleados y la pérdida de 1.700 puestos de trabajo en la provincia que también sufre la crisis”-concluyó. Efectivamente la movilización convocó a unos doscientos trabajadores que se dieron cita en las puertas mismas de la CGT y Arévalo fue el único orador, que fustigó contra la política económica del gobierno nacional y la dirigencia local. “Así son estos dirigentes. Ellos hablando de defender los intereses de los obreros con la casa de los trabajadores cerrada. Vamos a volver pacíficamente al SOEM y les vamos dejar lugar a que por lo menos le corten el paso al edificio”-concluyó

