Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 21 Agosto 2017 20:36 Visto: 27 Twitter Nacionales Lázaro Báez blanqueó como apoderada a su supuesta novia, quien también pagará sus estudios médicos Además de administrar alquileres, ventas y contratos de sus constructoras, Liliana Costa ahora también pagará los tratamentos que el empresario K deba hacerse fuera de la cárcel. Pese a las sospechas judiciales que recaen sobre ella, Lázaro Báez oficializó como su apoderada y responsable de manejar sus fondos a Liliana Costa, la abogada de la AFIP y a quien se le atribuye una relación personal con el empresario K. En una nota presentada ante el juez Sebastián Casanello, la nueva defensa manifestó que frente a nuevos exámenes médicos que deberán realizarle a Báez, si los mismos “exceden la cobertura social, la señora Liliana Costa abonará la diferencia”. Quince meses se cumplieron desde que Lázaro Báez quedó detenido en el Penal de Ezeiza. La disputa por sus bienes y por sumas millonarias de dinero que solía manejar recrudeció la interna familiar. El empresario y socio comercial de Cristina Kirchner, concentró gran parte de la administración de su patrimonio en Liliana Costa, abogada que trabajó en su petrolera Epsur SA. No sólo alquileres, ventas y contratos de algunas constructoras: Liliana Costa será responsable también de los estudios médicos extramuros que le realicen a Lázaro Báez. Si bien el empresario K volvió a fracasar en su pedido de una prisión domiciliaria, podrá continuar con estudios médicos fuera del penal de Ezeiza. Sus patologías crónicas son: diabetes tipo II, hipertensión arterial y asma bronquial leve persistente. Esas enfermedades fueron el argumento permanente para los reiterados pedidos de prisión domiciliaria, que la Cámara Federal rechazó tres veces. La semana pasada, la Sala I de ese tribunal de apelaciones confirmó la última de esas negativas. “Las distintas dolencias físicas y psicológicas que lo aquejan (a Báez) resultan tratables en el lugar en el que actualmente cumple su privación de libertad, con la sola recomendación de los especialistas de que se cumpla con las indicaciones, ya mencionadas e informe médico", indicaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. La defensa de Báez, ahora a cargo de Rina Barbieri, buscó una instancia intermedia: que Báez salga del penal esporádicamente para realizarse estudios médicos en Ciencias Médicas del Instituto Universitario (CEMIC). En caso de que los exámenes y controles médicos que el empresario K se realice fuera del Penitenciario excedan los costos de su cobertura social prepaga, la defensa expresó en una nota presentada en el juzgado del juez Casanello que dicha diferencia “será abonada por la señora Liliana Costa”. Así, oficialmente quedó planteado que la novia de Lázaro Báez tiene el “poder de caja” de fondos que dirige el empresario K desde la prisión. El juez Casanello le trabó un embargo de 800 millones de pesos, y la sospecha del juzgado es que Costa es parte de maniobras financieras para eludir las medidas cautelares. Tal como contó Clarín, recientemente Báez envió una carta documento a sus hijos Martín y Leandro, pidiéndoles que rindan cuenta de todo lo actuado en nombre de las empresas y que expliquen cómo se administraron parte de los ingresos, como también qué ocurrió con el manejo de certificados de obra, y qué decisiones se tomaron sobre las sociedades. “Ustedes me han dejado aislado y ajeno al conocimiento y decisión de estos puntos lejos de poder decidir o incidir de todas las cuestiones societarias”, indicó Lázaro en la carta. En simultáneo, Lázaro entregó a Costa un amplio poder de administración que le permite manejar más de 1,6 millón de pesos por mes. Por un lado está el dinero de la venta de materiales de una cantera de la constructora Adelmo Biancalani y el alquiler de máquinas. Son “$ 850.000 por mes y a veces llega a $ 900.000”, confirmaron a Clarín desde la firma. Además, Costa administra 845.000 pesos por alquileres a nombre de Austral Construcciones, que no se bancarizan. Estas sumas de dinero incluyen una serie de cheques que el empresario K endosó desde la cárcel, para que la abogada de la AFIP los cobre. Se trata de medio millón de pesos que nunca fueron a parar a las cuentas de las empresas. Fuente: Clarin

