Gesto de Cristina Cristina a un ladero de Florencio Randazzo

Cristina a un ladero de Florencio Randazzo Retuiteó tres frases del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Este busca la unificación de "los tres peronismos". ¿Mensaje para Florencio Randazzo? Cristina Kirchner tuiteó hoy tres veces sobre declaraciones del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien es uno de los principales sostenes del ex ministro de Transporte K. Katopodis dio una entrevista a Página 12 el fin de semana. Allí planteó: "Si un ciudadano quiere ser oficialista tiene una sola ventanilla, pero si quiere ser opositor tiene tres o cuatro". Se refería, claro, a que el voto "peronista" en la provincia quedó dividido entre Cristina, Randazzo y Sergio Massa. "Si unificáramos todos esos votos podríamos haber ganado -explican en el entorno de Katopodis-. Esto lo deberíamos haber resuelto en las PASO, no se pudo, y ahora en octubre no se puede, pero hay que trabajar en ese sentido". "El peronismo tiene que reagruparse" para convocar a "un masivo voto opositor". @Gkatopodis https://t.co/OQ3h6ndnaX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de agosto de 2017 Con una situación de un cuasi empate técnico con el oficialismo, Cristina Kirchner tiene que salir a cazar en los territorios más afines para poder ganar votos para octubre. Los votantes de Randazzo son los más afines a su espacio, claro. En segunda línea están algunos sectores de Sergio Massa, quien sabedor de ese embate, ya decidió peronizar más su discurso para poder defender su caudal electoral. Ayer, además de la entrevista con Página 12. Katopodis también habló con Jorge Lanata en Radio Mitre, y repitió los mismos argumentos. Y allí hizo hincapié en el costo social del plan económico del macrismo. En línea con aquel planteo de Cristina de que 2 de cada 3 argentinos votaron contra el ajuste. "rechazo y me sumo a la denuncia sobre la intencionalidad con la que el Gobierno manejó el recuento del escrutinio." @Gkatopodis — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de agosto de 2017 "Si gana Cambiemos, vamos a seguir sufriendo y va a seguir aumentando la angustia que se ve hoy en día en las calles", es una de las frases de Katopodis que citó Cristina hoy. "Rechazo y me sumo a la denuncia sobre la intencionalidad con la que el Gobierno manejó el recuento del escrutinio", fue otra. Ninguna casualidad, claro, respecto a los dos ejes que la ex presidenta definió en la madrugada del lunes como los senderos que recorrerá de aquí a octubre: denuncia de ajuste económico, denuncia de manipulación de los resultados electorales. ¿A Katopodis le preocupa que la dispersión del voto peronista lo deje en una situación debilitada de cara a las elecciones, en lo que hace al Concejo Deliberante? "No es así, podemos ganar igual, tenemos la imagen, la gestión", aseguran sin embargo en su entorno. "si gana Cambiemos, vamos a seguir sufriendo y va a seguir aumentando la angustia que se ve hoy en día en las calles" @Gkatopodis — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de agosto de 2017 El mensaje del intendente de San Martín es que las "tres patas" peronistas deberían haberse movido juntas. De hecho él fue fundador del Frente Renovador con Massa, estuvo en el grupo de intendentes que giró alrededor de la candidatura de la ex presidenta y terminó como ladero de Randazzo. "Si no podemos ir juntos a las elecciones, por lo menos tenemos que unificar el discurso", explican en su entorno. En el entorno de Katopodis señalan que el objetivo final es que en el 2019 "las tres vertientes" confluyan en una sola propuesta para poder enfrentar al macrismo. Pero claro, en el medio, y en el corto plazo, la pelea es por las boletas de concejales. Fuente: Clarin

