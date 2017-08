El sindicalismo en acciÃ³n: quÃ© gremios se movilizarÃ¡n a Plaza de Mayo

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 21 Agosto 2017 19:17 Visto: 83 Twitter Nacionales El sindicalismo en acción: qué gremios se movilizarán a Plaza de Mayo La protesta está convocada para las 15 y no afectará al servicio de transporte. Juan Carlos Schmid será el único orador A poco más de una semana de las PASO, en las que el frente Cambiemos tuvo un buen desempeño, el sindicalismo ultima los detalles para la movilización hacia Plaza de Mayo prevista para mañana, en repudio a las políticas económicas implementadas. Pero la protesta se realizará en un marco de fuertes internas en el interior de la CGT; de manera puntual, entre los grupos más radicalizados y los autodenominados dialoguistas. La central obrera padece pujas internas entre jefes sindicales que cuestionan a los conductores y promueven un paro general, como el bancario Sergio Palazzo y el camionero Pablo Moyano, y otros como "Los Gordos" de los grandes gremios de servicios, quienes no prevén movilizarse u optarán por reducir al mínimo su participación en la protesta. Estos últimos, tras las PASO, consideraron extemporánea a la protesta promovida para mañana, debido al resultado electoral que favoreció a nivel nacional al Gobierno, y dejaron trascender que la central obrera suspendería la marcha a Plaza de Mayo. Sin embargo, el Consejo Directivo de la CGT confirmó el miércoles último la movilización que se había decidido en el plenario nacional de Ferro Carril Oeste, donde se había reclamado al Gobierno "el cese" de las intervenciones en los sindicatos y advertido que la Casa Rosada "desalienta la producción, agudiza la pobreza y ejecuta despidos". Así, ¿cómo será la participación de los principales dirigentes gremiales y sus sindicatos? Dragado y Balizamiento: su referente, Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, será el único orador del acto. A través de las redes sociales, convocó a movilizar "contra la reforma laboral, contra la reforma previsional, por el aumento de emergencia por una jubilación digna y por la defensa del empleo". Camioneros: su secretario general, Pablo Moyano, garantizó su participación y aseguró que será "el primer paso de otras medidas más importantes a adoptarse en un Comité Central Confederal a principios de septiembre próximo, porque las PASO no cambiaron la realidad nacional". Reclamó una CGT "combativa y en la calle". Bancarios: el secretario general Sergio Palazzo consideró que "la expresión de los trabajadores en la calle es importante" y planteó que la movilización será "multitudinaria". CTA: las centrales que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, unificadas en el reclamo, emitieron un comunicado conjunto: "Expresamos nuestra decisión de construir lazos de unidad en el movimiento obrero para enfrentar las políticas de ajuste que pretende aplicar el Gobierno contra los trabajadores y nuestro pueblo". UPCN: el secretario general, Andrés Rodríguez, ratificó su presencia en la movilización e indicó que el palco se armará "de espaldas a la Casa Rosada hacia el lado del Cabildo", y que el acto central comenzará alrededor de las 16 y puede durar "hasta las 17, 17.30". "Para nosotros realmente no hubo una solución efectiva en lo que se refiere a la realidad del trabajo", planteó, y agregó: "Hay vastos sectores de la industrias que están padeciendo y continúan padeciendo suspensiones y despidos y, por otra parte, el aumento de precios que sigue siendo significativo en los artículos de primera necesidad que indudablemente deteriora el poder adquisitivo de los salarios". UOM, Sanidad, Alimentación, Suterh y Comercio: los referentes de los gremios, Francisco Gutiérrez, Héctor Daer, Rodolfo Daer, Víctor Santa María y Armando Cavalieri, no participarían de la marcha. Son el ala más dialoguista del sindicalismo. Por otro lado, el secretario de Prensa de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Pablo Brey, adelantó que "todos los servicios de transporte del país funcionarán normalmente", aunque garantizó la participación de militantes de esos sindicatos en la movilización. También acompañarán el reclamo los movimientos sociales: Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular confirmaron que aportarán sus propias columnas. La concentración de las organizaciones sociales será a partir de las 11 en el Obelisco, desde donde marcharán hasta Plaza de Mayo por Diagonal Norte, informaron en un comunicado. Además, las agrupaciones se manifestarán en contra de la "flexibilización laboral, la reforma previsional" y reclamarán un "aumento de emergencia a los jubilados" y "la aparición de Santiago Maldonado". La izquierda marchará en paralelo a la CGT Por otra parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) realizará mañana una marcha a la Plaza de Mayo para reclamar un "paro activo nacional y plan de lucha", en lo que será una manifestación "independiente" a la que convocó la CGT. La columna del Partido Obrero, el PTS, la Izquierda Socialista y algunos gremios de izquierda partirá a las 12.30 desde la carpa de los trabajadores de Pepsico que está frente al Congreso. "Más que nunca llamamos a movilizar en la columna independiente del clasismo junto a Pepsico, el Sutna y a todos los sectores en lucha, por paro activo nacional y plan de lucha por el apoyo a las huelgas y ocupaciones de fábrica contra cierres y despidos", sostuvo el candidato a diputado del FIT Néstor Pitrola. Según un comunicado, además reclamarán "el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la duplicación de la jubilación mínima y el 82 por ciento móvil, por la aparición con vida de Santiago Maldonado y el fin de la represión a las luchas populares." La movilización de la izquierda también será un gesto de repudio a la dirigencia de la CGT, sobre la que advirtieron que "prepara la entrega de los convenios colectivos y las conquistas sociales". "El grueso de la burocracia sindical boicoteará la movilización de mañana, por lo que no habrá anuncio de paro nacional", cuestionaron. Fuente: Infobae

