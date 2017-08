Chile colabora con la bÃºsqueda de Santiago Maldonado: encontrÃ³ a un joven muy parecido en Osorno

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 21 Agosto 2017 19:16 Visto: 31 Twitter Nacionales Chile colabora con la búsqueda de Santiago Maldonado: encontró a un joven muy parecido en Osorno Fue por una denuncia que hizo una argentina de un joven que similar que fue visto en Osorno. Chile remitió los datos que resultaron ser una falsa alarma El gobierno de Chile participó en las últimas horas con la Argentina en la búsqueda de Santiago Maldonado y ayer envió a las autoridades de Buenos Aires los datos de una persona similar al joven que desapareció el primero de agosto en Esquel, pero finalmente se comprobó que se trató de una falsa alarma. Infobae corroboró con fuentes diplomáticas de Chile y del gobierno argentino la existencia del cable informativo 1079, referido a la denuncia de la argentina Gloria Mabel Bollo, que dijo haber visto en Osorno a una persona muy parecida a Santiago Maldonado. Quedó registrada en el juzgado de Esquel y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto de Bariloche. Esto ocurrió a las 17:50 del sábado pasado y a las pocas horas las fuerzas policiales de Chile salieron a la búsqueda de esos datos y hallaron a un joven chileno que trabaja en Osorno vendiendo artesanía en la calle. Luego, en las pruebas fotográficas comparativas, se determinó que no era Maldonado. La denunciante afirmó que el sábado pasado a las 14, mientras se encontraba caminando a 200 metros de la terminal de Osorno hacia el centro comercial Jumbo de esa ciudad, se cruzó con una persona que tenía las características similares a Maldonado. El joven estaba vestido de negro, tenía una chalina tipo polar que cubría parte de su cabeza y estaba completamente solo. Al parecer, la policía chilena comprobó más tarde que se trataba de un joven chileno, vendedor ambulante de artesanías y remitió una fotografía a las autoridades argentinas. Tanto en el juzgado de Esquel como en el Ministerio de Seguridad se hicieron las pruebas comparativas de rostro y finalmente se determinó que no se trataba de Santiago Maldonado. "Hay una fuerte colaboración y compartimos la preocupación del gobierno argentino en la necesidad de hallar cuanto antes a Santiago Maldonado", explicaron fuentes diplomáticas de Chile. A la vez, desde el Ministerio de Seguridad destacaron el nivel de compromiso que tiene la policía chilena en la búsqueda de Maldonado y no descartan que el joven pudo haber pasado la frontera por pasos no oficiales. De allí el pedido de colaboración de la Argentina a las autoridades chilenas. Por otra parte, tanto las fuerzas policiales de Chile como las de Argentina están en alerta por los movimientos del grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al que supuestamente pertenecía Maldonado. Este grupo tiene contabilizadas en la Argentina 77 denuncias de actos violentos entre los que se cuenta abigeato, atentados a redes eléctricas, privación de libertad a varias personas e incendios de casas y campos. En Chile la preocupación por el accionar violento de este grupo también puso en vilo al gobierno de Bachelet. El grupo RAM estaba en el corte de la ruta 40 en Esquel aquel primero de agosto en el que desapareció Maldonado. Pero según el gobierno argentino este grupo mapuche no colaboró demasiado en la búsqueda del joven desaparecido. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626