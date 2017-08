Muerte súbita: una simple técnica puede salvar la vida de una persona

La "Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita" es una iniciativa desarrollada por la Fundación Cardiológica Argentina que ha sido declarada de Interés Nacional por parte de Presidencia de la Nación y se realiza todos los años del 20 al 27 de agosto. Su objetivo, desde un inicio, es fomentar el conocimiento, como también tomar conciencia sobre la importancia de saber maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo del desfibrilador externo automático (DEA) como herramienta imprescindible para la atención temprana de la muerte súbita extrahospitalaria. "Se trata de un deceso inesperado de una persona que se creía previamente sana. Que no había sido internada y que no sufrió una situación traumática, es decir que el paciente no se cayó, ni se accidentó. Para considerarse MS, desde que el paciente comienza a sentirse mal, el lapso hasta su muerte no debe superar una hora. Es fulminante", aseguró Hernan Provera, médico cardiólogo y jefe de prevención cardiológica de INEBA a Infobae. Se estima que entre el 70% y el 80% de los casos se produce fuera de los hospitales y frecuentemente en presencia de un conocido, familiar o amigo. Al realizar técnicas de RCP se duplican o triplican las posibilidades de supervivencia ante un episodio de muerte súbita presenciada. Esto convierte a los no médicos en la primera línea de atención frente a un episodio de esta naturaleza. Las causas de este estilo de muerte repentina y el nivel de incidencia varían según la edad. De acuerdo a estudios internacionales, en menores de 35 años que están haciendo actividad física se produce un caso por cada 100.000 personas, debido mayormente a enfermedades congénitas del corazón. En mayores de 40 años, en cambio, se produce una cada 18.000 personas que están realizando algún tipo de deporte, especialmente a causa de isquemia coronaria y arritmias graves. En el caso de los niños, se puede dar entre 1 y 6 chicos por cada 100 mil al año y, generalmente, se presenta en los pacientes pediátricos entre el nacimiento y los 18 años, aunque se puede extender hasta los 35 años de edad. Sin embargo, existen alertas corporales a tener en cuenta para evitar este tipo de patologías. Entre los signos de alerta se encuentran: desmayos repetidos, palpitaciones fuertes y dolores en el pecho. En relación al cuadro en sí, la persona afectada se desploma, pierde la conciencia, deja de responder, de respirar normalmente y pierde el pulso, por lo que la atención mediante la técnica de RCP puede ser la clave para salvar la vida del paciente. "Según se calcula, por cada minuto que se demora en comenzar el procedimiento, se pierde un 10% de posibilidad de sobrevida y más allá de los 5 minutos, la probabilidad se reduce considerablemente, por lo que la técnica de RCP puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", aseguró el doctor Luis Aguilera director médico de Vittal. Especialista del mundo de la medicina aprovecharán esta segunda edición para concientizar sobre la importancia de esta técnica como también sobre el acceso rápido a un cardiodesfibrilador para asistir de manera inmediata al damnificado. Salvar a un familiar o a un desconocido en la calle es posible con solo saber lo que hay que hacer en el momento indicado. "Imaginemos que al menos el 10% de la población argentina conociera las maniobras básicas de RCP y la forma más rápida de llegar con un cardiodesfibrilador. Ante un episodio de ataque cardíaco seguramente alguien con conocimientos adecuados puede estar cerca. Más aún si se encuentra en lugares protegidos o Áreas de Cardio-Rescate que cuenten con cardiodesfibriladores en sitios estratégicos. Las posibilidades de sobrevida de una muerte súbita aumentarían en forma muy importante. Por esto, los planes de acceso público a la desfibrilación resultan una herramienta fundamental para cualquier miembro de la comunidad que deba atender una emergencia de este tipo", concluyó el doctor Roberto Peidro médico cardiólogo (MN 43697) y presidente de la Fundación Cardiológica Argentina en su web. Fuente: Infobae