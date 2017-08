Casanello investigarÃ¡ al contador de Cristina por encubrimiento

El juez federal Sebastián Casanello deberá investigar si el detenido contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, incurrió en los delitos de desobediencia y encubrimiento al intentar cobrar los alquileres de las propiedades de los hijos de la ex presidenta pese a las interdicciones judiciales que se lo impedían. Así lo determinó la semana pasada el presidente de la Cámara Federal penal porteña, Martín Irurzun, al resolver un conflicto de competencia entre ese magistrado y Claudio Bonadio, quien el mes pasado dictó la prisión preventiva de Manzanares en el marco de la llamada causa "Los Sauces" al detectar esas maniobras y restringir su libertad por el peligro de entorpecimiento de la investigación. Casanello había sido resultado sorteado para intervenir en la denuncia formulada por Bonadio al ordenarse la detención de Manzanares pero se excusó y dijo que ese magistrado debía ser quien interviniera en esta otra causa. Sin embargo, Bonadio rechazó su competencia y el jueves pasado Irurzun determinó que sea el primero de ellos quien investigue a Manzanares por estos nuevos hechos. El contador de la ex familia presidencial ya había sido procesado este año por Bonadio por la presunta comisión del delito de asociación ilícita y lavado de activos en la causa Los Sauces, en la que también están procesados Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, aunque sin prisión preventiva, como al resto de los acusados. Esos procesamientos se encuentran apelados ante la sala I de la Cámara Federal penal porteña, que la semana pasada se quedó sin uno de sus integrantes al ser suspendido por el Consejo de la Magistratura el juez Eduardo Freiler. La situación de la ex presidenta y los otros procesados en esta causa será resuelta por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes en caso de empate deberán acudir a un colega de la sala II, el propio Irurzun o Eduardo Farah. Ballestero y Bruglia ya votaron a principios de mes a favor de mantener preso a Manzanares. El histórico contador de los Kirchner quedó detenido en Río Gallegos luego que la interventora designada por Bonadio en el condominio creado por los hijos de la ex presidenta para manejar los bienes de la familia, Raquel Moyano, detectara que instaban a los inquilinos de sus propiedades a pagar los alquileres por fuera del control judicial. Actualmente Manzanares se encuentra alojado en el penal de Ezeiza, junto con otros ex funcionarios kirchneristas como el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Bonadio procesó en abril pasado a los Kirchner, Manzanares y, entre otros, los dos empresarios emblemáticos de los tres gobiernos kirchneristas, el detenido Lázaro Báez y Cristóbal López, por haber conformado una asociación ilícita para lavar dinero de la obra pública o negocios con el Estado que a éstos se les concedía a través del alquiler de propiedades de la sucesión de Néstor Kirchner y la sociedad Los Sauces. Se trata de una denuncia formulada por la diputada nacional Margarita Stolbizer junto con la abogada Silvina Martínez. A través de una videoconferencia que enlazó el penal de Ezeiza con los tribunales federales de Comodoro Py Manzanares intentó a fines de julio -durante la feria judicial- convencer a los camaristas Ballestero y Freiler que no había intentado obstruir el accionar de la Justicia, pero dos semanas después, pese al voto favorable de Freiler, Ballestero y Bruglia confirmaron la detención. Fuente: Clarin