RevivÃ­ el eclipse total de sol que se vio en Estados Unidos

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 21 Agosto 2017 17:55 Visto: 37 Twitter Mundo Reviví el eclipse total de sol que se vio en Estados Unidos El video que condensa lo mejor de un fenómeno astronómico histórico. El eclipse total de sol que pudo verse hoy en Estados Unidos acabó después de que millones de personas fueran testigos, con el uso de gafas especiales, del impresionante fenómeno. Reviví el recorrido que hizo en el video elaborado por The New York Times.



El acontecimiento tardó una hora y media en recorrer el cielo desde la costa del Pacífico, donde comenzó a las 14.15 hora argentina (17.15 GMT), a la del Atlántico, donde acabó en torno a las 15.45, (18.45 GMT). En los últimos días se han ido agotando las existencias de gafas especiales para su visualización, ya que las autoridades han insistido en alertar de que observarlo de manera frontal y con lentes no adecuadas puede causar daños irreparables para la vista. Por ello, las redes sociales se llenaron de vídeos y tutoriales para construir métodos caseros para observar el eclipse, mientras que otros muchos, pese a ser un día laboral, planearon encuentros para ver el fenómeno en grupo. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, se asomaron hoy al balcón del segundo piso de la Casa Blanca para ver el eclipse total de sol. EFE Fuente: Clarin

