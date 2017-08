Nueve juicios por crímenes de lesa humanidad en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán y Chaco continuarán la semana próxima. * En Córdoba, el martes 22, el Tribunal Federal 2 continuará las audiencias con los testimonios del juicio que tiene como imputados a cuatro ex magistrados de la última dictadura acusados de encubrir torturas, secuestros y homicidios en esa ciudad. * En Santa Fe, el martes 22 y miércoles 23, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia continuará con las declaraciones testimoniales en el juicio a los ex policías Juan Antonio Mulasano y a Omar Rubén Noce por el secuestro y torturas a 16 militantes políticos en los departamentos del norte de la provincia durante la dictadura cívico militar. * En los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires de Comodoro Py, el miércoles 23 y jueves 24 continuarán las audiencias del juicio con mayor cantidad de víctimas (789) que comenzó en 2012 por la "Megacausa ESMA", con los alegatos de las partes. * En Bahía Blanca, el miércoles 23 y jueves 24, el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción continuará con las audiencias en el juicio contra 37 imputados por crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención "La Escuelita", situada en el predio del Cuerpo V del Ejército; "El Galpón" y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; "El vagón de tren", "El Galpón ferroviario" y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía bonaerense, y la Unidad Penal N°4 del Servicio Penitenciario Bonaerense. * En Santiago del Estero, el jueves 24 continuarán las audiencias en la "Megacausa III", que juzga al ex fiscal federal Santiago Olmedo De Arzuaga y a otros 11 acusados entre militares, policías y un civil, por delitos de lesa humanidad en esa provincia. * En Mendoza, el jueves 24, el tribunal Oral Federal 1 continuará con las declaraciones testimoniales en el proceso denominado "Causas unificadas" por delitos cometidos contra 86 víctimas en centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, con 24 acusados, entre ellos, el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez. * En Tucumán, el jueves 24 y viernes 25, el Ministerio Público Fiscal dará su alegato en el juicio por la megacausa del "Operativo Independencia", que tiene a 20 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 269 víctimas entre el 5 de febrero de 1975 y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. * En Buenos Aires, el viernes 25 de agosto, continuarán alegando las partes en el tercer juicio oral por los crímenes cometidos contra 9 personas en "Automotores Orletti", el centro clandestino de detención que funcionó en Floresta, con dos nuevos casos de víctimas que no habían sido esclarecidos durante un juicio, y los 4 imputados que no habían rendido cuentas por su actuación durante la época del terrorismo de Estado. * En Chaco, también el viernes continuará el juicio de la causa conocida como "Caballero II" o "Caballero Residual", en el que se juzga a 11 ex militares y ex policías por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. Fuente: Clarin