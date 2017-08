Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 19 Agosto 2017 12:33 Visto: 24 Twitter Nacionales El Gobierno apura el juicio político contra Freiler y ya pide la destitución de otro juez Ayer se constituyó el jury que tiene 180 días para decidir. Buscan acortar los plazos sin violar el reglamento. Luego de que Justicia rechazó una nueva maniobra K, el Gobierno apura el juicio político contra el suspendido Eduardo Freiler: ayer quedó constituido y tiene un plazo máximo de 180 días para decidir si destituye o confirma al camarista. Sin embargo, fuentes oficiales admitieron que Cambiemos busca acelerar el proceso “pero sin saltar ningún paso reglamentario ni el derecho a defensa”. Ayer la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal integrada por los jueces Rodolfo Facio, Carlos Grecco y Clara Do Pico, rechazó la apelación presentada por el diputado y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Rodolfo Tailhade contra una resolución de primera instancia dictada en diciembre pasado. El diputado K reclamaba cambios en la integración de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Esta comisión fue clave en la denuncia contra Freiler que luego, durante meses, el kirchnerismo frenó en el plenario de la Magistratura. El juicio político al camarista que se convirtió en un caso testigo de la promesa del presidente Mauricio Macri y de la diputada Elisa Carrió de “limpiar” la Justicia. Por lo pronto, tal como adelantó Clarín, el representante del Gobierno en la Magistratura, Juan Mahiques, pedirá la semana próxima la destitución del juez e un tribunal oral Oscar Hergott por acoso sexual y laboral. Se espera que en este caso, los K presenten sus votos. En cambio, los otros dos jueces que Cambiemos quiere destituir, Daniel Rafecas y la vocal de la Cámara de Casación Penal Ana Figueroa, serán más difíciles de lograr. Por esta razón, los operadores del oficialismo esperarán a que el 10 de diciembre termine su mandato la diputada ultra K Diana Conti y eventualmente el peronismo parlamentario nombre a un sucesor dispuesto a negociar. Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación quedó constituido ayer para el proceso por mal desempeño de sus funciones contra Freiler, luego de recibir formal y rápidamente la acusación del pleno del Consejo de la Magistratura. La acusación ingresó ayer mismo al Jurado y tramitará bajo el número 36/2017 y la carátula “Doctor Eduardo Rodolfo Freiler s/Pedido de Enjuiciamiento”. El jury está integrado por los camaristas Inés Cantisani y Jorge Ferro, los senadores nacionales Walter Barrionuevo (PJ de Jujuy) y Silvia Giacoppo (UCR de Jujuy), los diputados nacionales Hugo Marcucci (UCR de Santa Fe) y Diana Conti (Frente para la Victoria), y el abogado Raúl Piaggio. El jury tendrá que decidir si destituye a Freiler en un plazo máximo de 180 días. En fuentes judiciales se descuenta que Barrionuevo y Conti votarán a favor de Freiler y que los representantes de los jueces y de los abogados “por el peso de las pruebas darán su apoyo a la destitución”. De producirse este escenario, se tendrían 5 votos contra 2 para echarlo. Cuando avance el juicio, Freiler puede esperar el final o renunciar antes. Si no renuncia antes y es eventualmente destituído perderá la jubilación de privilegio que le corresponde. El jueves la vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, le tomó juramento a Cantisani y se continuará con dicha formalidad respecto de los restantes miembros del jury en los próximos días. La conformación del tribunal será notificada la semana próxima a Freiler, momento desde el cual el suspendido camarista federal tendrá un plazo de 10 días para contestar los cargos en su contra y ofrecer la prueba que hará valer durante el jury. La cantidad de testigos y pruebas que solicite influirá en la duración del jury. En declaraciones radiales, Freiler afirmó que su pedido de juicio por mal desempeño “es una maniobra coordinada entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, que está siendo articulada por el Poder Ejecutivo” (Ver aparte). Su suspensión abrió una fuerte polémica entre el Gobierno y la oposición K. Freileradelantó que pedirá a la Justicia la nulidad de la sesión del plenario y que denunciará a los consejeros que votaron en su contra, por “ejecutar un proceso irregular y apartado de todas las normas”, aunque no se violó ninguna ley, ni ningún regalmento. Mientras tanto, la Sala I de la Cámara Federal porteña -por primera vez sin Freiler- rechazó ayer una presentación que había hecho Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, detenido en la cárcel de Marcos Paz, y ratificó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la causa "Los Sauces". La resolución fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626